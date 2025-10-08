M jak miłość, odcinek 1885: Ataki paniki Kingi po molestowaniu przez Hoffmana. Budzyńscy rzucą się jej na pomoc - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kinga po wydarzeniach na Deszczowej znajdzie się pod stałą opieką specjalistów. Piotrek (Marcin Mroczek) nie opuści żony ani na krok, ale nawet jego troska nie wystarczy, by ukoić ból i strach, które w niej pozostaną. Zduńska, choć fizycznie wróci do domu, psychicznie nadal będzie tkwić w koszmarze.

Ataki paniki Kingi w 1885 odcinku "M jak miłość"

Z każdą kolejną nocą Kinga będzie się budzić zlana potem, a w ciągu dnia nagle przestaną działać jej mechanizmy obronne. Na zdjęciach z 1885 odcinka "M jak miłość", które można zobaczyć w galerii, widać wyraźnie, że Zduńska walczy o każdy oddech. Żona Piotrka będzie zdezorientowana, drżąca, z oczami pełnymi łez. W jednej z kluczowych scen Andrzej Budzyński zauważy, że Kinga nagle sztywnieje i łapie się za gardło. On i Magda to najbliżsi przyjaciele Zduńskich. Nic dziwnego, że będą chcieli okazać jej troskę i wsparcie w tak trudnej sytuacji. Kto wie, co by się stało, gdyby Piotrek nie wrócił do domu na czas. Sceny molestowania Hoffmana i jego obrzydliwego zachowania, widzowie zobaczą dopiero w 1883 odcinku "M jak miłość". Po szokujących zachowaniach zboczeniec trafi w ręce policji, a Kinga do karetki.

Zduńska jednak nie uwierzy, że koszmar naprawdę się skończył. Trauma po ataku Hoffmana nie pozwoli jej funkcjonować tak jak dawniej. Każdy szmer, dźwięk za oknem czy skrzypnięcie drzwi będą przywoływać wspomnienia tamtych chwil.

Wielkie wsparcie Magdy i Andrzeja

Budzyńscy nie zostawią przyjaciółki samej. Magda i Andrzej zdecydują, że Kinga musi mieć ich wsparcie na każdym kroku. Będą ją odwiedzać w domu na Deszczowej, gdzie kobieta spróbuje dojść do siebie. Piotrek natomiast pogrąży się w poczuciu winy. Będzie przekonany, że to przez jego wyjazd Hoffman zdołał zaatakować żonę. Kinga, mimo cierpienia, spróbuje go uspokoić, nie będzie chciała, by małżeństwo rozpadło się przez tragedię, która ich spotkała.

W 1885 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą niezwykle poruszające sceny, czyli Kingę, która walczy o oddech, i przyjaciół, którzy dosłownie ratują ją z objęć paniki. To będzie emocjonalny cios i jedno z najmocniejszych ujęć w historii serialu.