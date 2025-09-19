M jak miłość, odcinek 1881: Paweł usłyszy od Budzyńskiego fatalną wiadomość o sprawcy wypadku! Dominik Walat ucieknie z kraju? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Policja nie dorwie Dominika Walata w 1881 odcinku "M jak miłość"? Syn bogatego biznesmena z Grabiny na pewno nie pójdzie siedzieć za spowodowanie wypadku Franki i Pawła! Chociaż ludzie we wsi będą wściekli, wszyscy będą pewni, że to szalejący na quadzie Dominik niemal zabił Zduńskich i ich syna Antosia (Mark Myronenko), to bezkarny nastolatek będzie miał alibi - zeznania ojca, kolegi, a nawet lekarza, który potwierdzi, że Dominik leżał chory w domu, kiedy do wypadku.

Walat wywiezie Dominika za granicę w 1881 odcinku "M jak miłość"

Walat senior nie dopuści do tego, żeby w 1881 odcinku "M jak miłość" jego syn trafił do więzienia! Dzięki pieniądzom i licznym wpływom zadba o to, by sprawę wypadku szybko "skręcić". Co więcej, postanowi wywieźć Dominika za granicę, wysłać syna do matki do Stanów Zjednoczonych.

Policja w 1881 odcinku "M jak miłość" nie udowodni, że Dominik i jego ojciec kłamią w sprawie wypadku

Nic dziwnego, że Franka i Paweł w 1881 odcinku "M jak miłość" wcale nie odetchną z ulgą, że sprawca ich wypadku poniesie zasłużoną karę. Policja nie zdobędzie dostatecznych dowodów winy Dominika. Funkcjonariusze z Lipnicy nie udowodnią też, że ojciec Walata kłamie w sprawie choroby syna.

Poza tym Dominik stanie się celem ataku Pawła, który będzie chciał wymierzyć sprawiedliwość Walatowi na własną rękę. Pobije Dominika, którego spotka po wyjściu ze szpitala w Gródku, kiedy przypomni sobie kolejny szczegół z wypadku - twarz kierowcy quada. Przez tą bójkę Paweł sprowadzi na siebie jeszcze większe kłopoty.

Budzyński nie zdoła pomóc Pawłowi i France w 1881 odcinku "M jak miłość"

Co prawda Zduńscy w 1881 odcinku "M jak miłość" będą mogli liczyć na wsparcie prawników, Piotrka (Marcin Mroczek) i Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek), właśnie śledztwo będzie też cały czas prowadził detektyw Marcin Chodakowski (Mikołaj Roznerski), ale na niewiele się to zda. Zeznania ojca Dominika, jego kolegi i lekarza potwierdzą kłamliwą wersję, że nie było go na miejscu wypadku.

To Budzyński w 1881 odcinku "M jak miłość" przekaże Pawłowi najnowsze informacje o Walacie. Spotka się ze Zduńskim i powie, że nie ma podstaw do zatrzymania Dominika. Chociaż bardzo podejrzane wyda się policji, że młody Walat chce wyjechać z Polski do USA do swojej matki.