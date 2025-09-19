M jak miłość, odcinek 1880: Pierwsze spotkanie Kasi i Jakuba po rozwodzie! Nadal będzie kłamać, że to nie on jest ojcem dziecka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Czy kłamstwo Kasi w 1880 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw? Czy Jakub zaufa dręczącemu go uczuciu, które pojawiło się zaraz po tym jak odebrał sfałszowane wyniki testów DNA na ojcostwo i nie uwierzy, że Mariusz jest ojcem dziecka Kasi?

Zaraz po rozwodzie z Kasią Jakub zwierzył się Martynie (Magdalena Turczeniewicz), jak wstrząsnęła nim wiadomość, że Kasia jest w ciąży z Mariuszem, że wcale nie poczuł ulgi. Jakby podświadomie wyczuwał, że dziecko jest jego. Wątpliwości Jakuba z każdym dniem będą coraz większe.

- Minęło trochę czasu, ale odkąd odebrałem te wyniki, nie wiem dlaczego, tak mnie rąbnęło... Powinienem czuć ulgę, że to Mariusz jest ojcem dziecka Kasi. A mimo to mam takie dziwne uczucie, że... Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. To irracjonalne... - powiedział wówczas Karski.

Poza tym Kasia i Mariusz podczas rozprawy rozwodowej w 1874 odcinku "M jak miłość" zachowywali się tak, jakby celowo chcieli zranić Jakuba. Obnosili się swoją miłością, przytulali się, trzymali się za ręce, by pokazać Jakubowi, że tworzą idealną parę.

Ciąża Kasi coraz bardziej widoczna w 1880 odcinku "M jak miłość"

W 1880 odcinku "M jak miłość" nastąpi pierwsze spotkanie Kasi i Jakuba po rozwodzie. Atmosfera między byłymi małżonkami będzie bardzo napięta. Ciąża Kasi stanie się już widoczna, ale Karski nie będzie dociekał, który to tydzień. Nie połączy faktów, że Kasia zaszła w ciążę zanim zdradziła go z Mariuszem! Niby uwierzył w wyniki testów na ojcostwo, ale nie da mu spokoju myśl, że nie tak sobie wyobrażał przyszłość z Kasią.

Jakub uwierzy w kłamstwo Kasi, że Mariusz jest ojcem dziecka w 1880 odcinku "M jak miłość"

Jedno jest pewne, Jakub w 1880 odcinku "M jak miłość" nie przestanie kochać Kasi, która go zdradziła i odeszła do Mariusza. Trudno mu jednak będzie przyjąć jej zapewnienia, że nie chciała, by tak wszystko między nimi się skończyło. Ciężarna Kasia zabrnie coraz dalej w swoim kłamstwach. Nie dopuści do tego, żeby Jakub i Mariusz dowiedzieli się, że ich oszukała, że z pomocą koleżanki z laboratorium sfałszowała wyniki testów na ojcostwo. Prawda o dziecku Kasi i Jakuba jeszcze nie wyjdzie na jaw.

Jakub po spotkaniu z Kasią pojedzie do Martyny w 1880 odcinku "M jak miłość"

Po trudnym spotkaniu z Kasią w 1880 odcinku "M jak miłość" Jakub spędzi resztę dnia z Martyną w jej leśniczówce w Kampinosie. Przyjaciółka Karskiego, która walczy z uzależnieniem od alkoholu, znowu będzie przechodziła kryzys i poprosi go o wsparcie, by nie sięgnąć po butelkę. Kolejny raz przyjaźń łącząca Martynę i Jakuba stanie się dla nich prawdziwym wybawieniem, ratunkiem przed totalnym załamaniem.