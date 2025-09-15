M jak miłość, odcinek 1874: Kasia i Mariusz dobiją Jakuba na rozprawie rozwodowej! Nie będą się kryli ze swoją miłością - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-15 9:37

W 1874 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) i Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) spotkają się na pierwszej rozprawie rozwodowej, ale zanim małżeństwo Karskich oficjalnie dobiegnie końca, sąd ogłosi ich rozwód, nastąpi niespodziewany zwrot akcji. Ciężarna Kasia nadal będzie okłamywała Mariusza (Mateusz Mosiewicz), że to on jest ojcem jej dziecka. Zapewni, że chce zakończyć związek z Kubą jak najszybciej. Z kolei Jakub w 1874 odcinku "M jak miłość" nabierze wątpliwości. Odbierze wyniki testu na ojcostwo dziecka Kasi i coś nie da mu spokoju. Domyśli się, że żona je sfałszowała? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1874 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rozwód Kasi i Jakuba w 1874 odcinku "M jak miłość" zostanie ogłoszony na pierwszej rozprawie? Wszystko będzie wskazywało na to, że Karscy dogadali się, że nie będzie orzekania o winie Kasi, która zdradziła Jakuba, odeszła do Mariusza, jest w ciąży z mężem, lecz okłamuje i jego i kochanka!

Jakub przed rozwodem z Kasią w 1874 odcinku "M jak miłość" odbierze wyniki testów na ojcostwo 

Cały poranek przed rozwodem w 1874 odcinku "M jak miłość" Kuba spędzi w pracy w agencji detektywistycznej, gdzie bezskutecznie spróbuje zająć czymś myśli. Nie dadzą mu spokoju wyniki testów DNA na ojcostwo, które wykazały, że Kasia zaszła w ciążę z Mariuszem. Co prawda Karski nie będzie miał powodu, by wątpić w ich autentyczność, ale jednak coś go tknie, że Kasia mogła posunąć się do kłamstwa i fałszerstwa. 

Tak Kasia zachowa się wobec Jakuba podczas rozwodu w 1874 odcinku "M jak miłość"

W sądzie Jakub w 1874 odcinku "M jak miłość" dostanie potężny cios od niewiernej Kasi i jej kochanka! Przyjdzie na rozprawę rozwodową razem z Mariuszem, nie ukrywając się z tą miłością. - Chcę zakończyć tę sprawę raz na zawsze... - zapewni kochanka Kasia. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1874: Nie będzie romansu Martyny i Jakuba! Kategorycznie to wykluczy po rozwodzie z Kasią - ZDJĘCIA

Tylko dzięki wsparciu Martyny w 1874 odcinku "M jak miłość" Jakub jakoś zniesie widok żony przytulającej się do Mariusza. - Daj spokój - poradzi mu Martyna. Mimo rozwodu Kuba nie przestanie od razu kochać Kasi. Prawnik Karskiego, Piotrek Zduński (Marcin Mroczek), przed wejściem na salę rozpraw przypomni mu, że jeszcze może się wycofać. 

- Kuba, to jest ostatnia szansa, żeby zmienić decyzję...

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Rozwód, ślub, potworny wypadek i nowy bohaterowie
Super Seriale SE Google News

Polecany artykuł:

M jak miłość. Po porodzie Kasi wyda się, że dziecko jest Jakuba, bo będzie podo…

Czy w "M jak miłość" Jakub dowie się, że jest ojcem dziecka Kasi? 

Kiedy sąd orzeknie rozwód Kasi i Jakuba w 1874 odcinku "M jak miłość" nie zamienią ze sobą zbyt wiele słów. Mariusz od razu zabierze ciężarną ukochaną z dala od byłego męża. Z kolei Martyna zaprosi Kubę na kawę w bistro "Nasz Zielony Sad". Tam Jakub zwierzy się przyjaciółce, że wie, co ma myśleć na temat wyników testów na ojcostwo. 

- Minęło trochę czasu, ale odkąd odebrałem te wyniki, nie wiem dlaczego, tak mnie rąbnęło... Powinienem czuć ulgę, że to Mariusz jest ojcem dziecka Kasi. A mimo to mam takie dziwne uczucie, że... Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. To irracjonalne...

- Ale to normalne. Inaczej wyobrażałeś sobie waszą przyszłość. Trudno tak w jednej chwili przestawić wajchę i powiedzieć sobie "tak miało być". Ale jest to możliwe...

Być może po rozwodzie z Kasią Jakub w kolejnych odcinkach "M jak miłość" będzie dociekał prawdy i znajdzie sposób, by dowieść, że to on jest ojcem dziecka, że żona sfałszowała wyniki badań DNA. 

M jak miłość, odcinek 1874: Kasia i Mariusz dobiją Jakuba podczas rozwodu! Nie uwierzy w sfałszowane wyniki testów na ojcostwo? - ZDJĘCIA
39 zdjęć
M jak miłość odcinek 1874 ZWIASTUN. Tak przebiegnie rozwód Kasi i Jakuba! Brutalny napad na Kamę