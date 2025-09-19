M jak miłość, odcinek 1881: Franka wyjdzie ze szpitala. Rodzina Pawła przygotuje dla niej niespodziankę w Grabinie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025,o godz. 20.55 w TVP2

Dopiero w 1881 odcinku "M jak miłość" nadejdzie długo wyczekiwany dzień - Franka wyjdzie ze szpitala i wróci do Pawła oraz ich syna Antosia (Mark Myronenko). Minie już zagrożenie, lekarze z Gródka uznają, że Franka po ciężkiej operacji naprawienia uszkodzonej aorty może opuścić szpital i nie ma ryzyka powikłań. To jednak nie oznacza, że żona Pawła tak szybko wyzdrowieje i wróci do pełni sił. Nic z tych rzeczy! Minie jeszcze trochę czasu zanim Franka odzyska zdrowie, zapomni o koszmarze wypadku.

Franka, Paweł i Antoś znów razem w 1881 odcinku "M jak miłość"

Na powrót Franki ze szpitala w 1881 odcinku "M jak miłość" będzie czekała cała rodzina Pawła w Grabinie. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Artur (Robert Moskwa) z Basią (Karina Woźniak), babcia Barbara (Teresa Lipowska), ale przede wszystkim stęskniony syn. Malutki Antoś jeszcze nie rozumie, tego co się wydarzyło, przeżył wypadek bez najmniejszych obrażeń, ale długa rozłąka z mamą sprawi, że będzie chciał być już tylko z Franką.

Czy Franka i Paweł zapomną o wypadku w 1881 odcinku "M jak miłość"?

Żeby Zduńscy w 1881 odcinku "M jak miłość" mogli jak najszybciej zapomnieć o wypadku, o tym, że byli tak blisko śmierci, bliscy postarają się, by skupili się na przyszłości. W marzeniach Franki i Pawła jest budowa domu w Grabinie, na działce w sąsiedztwie rodzinnego domu Mostowiaków. Paweł obieca to żonie tuż po operacji.

Póki co nie mają jednak na to pieniędzy. Zapłacili za projekt domu, na który ich nie stać, bo okazał się zbyt duży i nie mogą liczyć na nagły przypływ gotówki. Powód? Franka jest na urlopie macierzyńskim w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek), a Paweł prowadzi "Rowerownię", która nie przynosi zbyt dużych dochodów. Szczególnie, że Zduński co jakiś czas będzie musiał zamykać biznes, by zająć się Franką po operacji i Antosiem.

Franka i Paweł w 1881 odcinku "M jak miłość" dostaną w prezencie od rodziny dom w Grabinie?

Z pomocą France i Pawłowi w 1881 odcinku "M jak miłość" przyjdzie niezawodna rodzina z Grabiny. Nie dość, że Marysia z Barbarą i Rogowskim urządzą France po wyjściu ze szpitala huczne powitanie, to jeszcze przygotują radosną niespodziankę związaną z domem, który Zduńscy tak bardzo pragną wybudować. Czyżby Rogowscy i seniorka rodu mieli wyłożyć pieniądze na budowę domu Franki i Pawła? Wiele na to wskazuje, że pomogą im finansowo, by jak najszybciej mogli zamieszkać w Grabinie.