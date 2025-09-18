M jak miłość, odcinek 1878: Nowy plan Adama w sprawie wypadku Zduńskich! Tak spróbuje podejść Dominika Walata - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1878 odcinku "M jak miłość" śledztwo Natalki i Adama w sprawie wypadku Zduńskich utknie w martwym punkcie. A to dlatego, że policjanci nie znajdą dowodów na winę Walata, któremu ojciec załatwi alibi. I choć oczywiście mężczyzna okłamie funkcjonariuszy, że jego syn był chory, a ten feralny wieczór spędził w towarzystwie kolegów, to Mostowiakowa i Karski domyślą się, że prawda była zupełnie inna!

Tym bardziej, że to właśnie Dominik będzie słynął z pirackich rajdów po Grabinie swoim quadem, za co już wylądował na policji po donosie Basi (Karina Woźniak) i Kacpra (Bartosz Ziewiec). I przez to i oni będą przekonani, że rodzina Walatów kłamie i że to właśnie młody doprowadził do wypadku Zduńskich, ale nie będą mieli jak tego udowodnić. Ale tylko do czasu!

Karski postanowi sprowokować młodego Walata w 1878 odcinku "M jak miłość"!

Zdradzamy, że w 1878 odcinku "M jak miłość" komendant wpadnie na zupełnie nowy pomysł i postanowi wcielić go w życie. Tym bardziej, że będzie on dla nich jedyną nadzieją na to, że Dominik jednak się przed nimi zdradzi, dzięki czemu oni będą mogli udowodnić, że to właśnie on doprowadził do wypadku i dramatu Franki (Dominika Kachlik), Pawła (Rafał Mroczek) i i syna Antosia (Mark Myronenko)!

- Mamy tylko to? - zapyta Natalkę, Adam, a gdy ona potwierdzi, to Karski w 1878 odcinku "M jak miłość" doda - To tyle co nic. Jedyna nadzieja, że go sprowokujemy i sam da nam jakiś punkt zaczepienia...

Czy plan Adama się powiedzie w 1878 odcinku "M jak miłość"?

Oczywiście, w 1878 odcinku "M jak miłość" Natalka przystanie na propozycje swojego szefa. Ale czy jego plan wypali i Dominik faktycznie się przed nimi wsypie? A może i tym razem wyjdzie z tego zwycięsko i nie odpowie za to, co zrobił Zduńskim?

Tym bardziej, że w 1878 odcinku "M jak miłość" całą sytuację skomplikuje fakt, że Paweł rzuci się na niego z pięściami, gdy wyjdzie ze szpitala i wszystko sobie przypomni. I wówczas Zduński postanowi sam wymierzyć mu sprawiedliwość, czego do tej pory nie zrobi policja! Jak wpłynie to na prowadzone przez nich śledztwo? O tym dowiemy się już niebawem!