M jak miłość, odcinek 1878: Trauma Franki po wypadku! Będą dręczyć ją koszmary, bo sprawca pozostanie na wolności - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1878 odcinku "M jak miłość" dramat Franki jeszcze się nie skończy! I choć jej życiu już nie będzie zagrażać żadne niebezpieczeństwo, bo jej operacja się powiedzie, a góralka zacznie już nawet fizycznie do siebie dochodzić, to niestety z jej psychiką wciąż nie będzie najlepiej.

I trudno się dziwić, gdyż w 1878 odcinku "M jak miłość" sprawca ich wypadku wciąż pozostanie na wolności, przez co kolejny raz będzie mógł zaatakować. Tym bardziej, że policja nie znajdzie dowodów na to, że jego wpływowy ojciec (Szymon Mysłakowski) kłamał w sprawie tego, co w tym czasie robił jego syn, który był winnym całej tej tragedii!

France przyśni się rozpędzony Dominik Walat w 1878 odcinku "M jak miłość"!

I z tego względu w 1878 odcinku "M jak miłość" biedną Frankę zaczną dręczyć koszmary! Przerażona góralka obudzi się w szpitalu z krzykiem, gdy przyśni jej się rozpędzony na swoim qadzie Dominik, który wcześniej przejechał im tuż przed maską, przez co wymusił u Pawła gwałtowne hamowanie, zakończone jej pobytem w szpitalu i walką o życie.

Ale w 1878 odcinku "M jak miłość" Zduńska jeszcze nie będzie wiedzieć, że to tylko zły sen i od razu zacznie wypytywać męża o Antosia (Mark Myronenko). A Paweł od razu spróbuje ją uspokoić, zapewniając przy tym, że ich synek jest bezpieczny!

- To był tylko zły sen! - spróbuje uspokoić ją Paweł.

- Antoś! Co z nim? - zapyta przerażona Franka.

- Jest bezpieczny w domu z babcią - zapewni ją mąż.

Paweł zemści się na dręczycielu żony w 1878 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1878 odcinku "M jak miłość" ulga Franki nie potrwa długo, gdyż przecież ich oprawca wciąż nie poniesie żadnej odpowiedzialności. Ale tylko do czasu aż Paweł nie opuści szpitala i wszystkiego sobie nie przypomni! I wówczas sam postanowi zemścić się na sprawcy ich wypadku! Tym bardziej, gdy natknie się na niego przez sklepem w Grabinie!

Zdradzamy, że w 1878 odcinku "M jak miłość" Paweł od razu rzuci się z pięściami na Dominika, którego bez trudu rozpozna! I sam postanowi wymierzyć mu sprawiedliwość za to, co zrobił jego rodzinie. Szczególnie, że skutki tego Franka będzie odczuwać i później...