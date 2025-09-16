M jak miłość, odcinek 1876: Rozpacz Pawła w szpitalu! Powie Marysi, co stało się z Franką po wypadku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" Paweł, Franka i ich syn Antoś wylądują w szpitalu po makabrycznym wypadku, do którego dojdzie na drodze w Grabinie! Zdradzamy, że auto Zduńskich przewróci się na bok, gdy mąż góralki zacznie gwałtownie hamować, chcąc uniknąć zderzenia z rozpędzonym Dominikiem Walatem (Bartosz Surówka), który przejdzie tuż przed ich maską na swoim quadzie. I w efekcie jemu nic się nie stanie, a rodzina zostanie mocno poturbowana.

I choć w 1876 odcinku "M jak miłość" Dominik nie pomoże ofiarom wypadku a nawet nie wezwie na miejsce pomocy, to na szczęście ta i tak zjawi się na miejscu. Zduńscy trafią karetkami do szpitala w Gródku, z kolei policjantka Natalka (Dominika Suchecka) zawiadomi o wszystkim Rogowskich i Mostowiaków, którzy oczywiście także prędko zjawią się na miejscu.

Tak skończy Franka po wypadku Zduńskich w 1876 odcinku "M jak miłość"!

W 1876 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Artur (Robert Moskwa) zjawią się w szpitalu, gdzie już będą czekać na nich Paweł z Antosiem, bo niestety Franka nie będzie mieć tyle szczęścia, co oni, czego Rogowska dowie się od swojego przerażonego syna.

- To cud, że małemu nic się nie stało... Zbadali go… Najgorzej jest z Franką... Ona… Strażacy musieli rozciąć samochód. Franka była nieprzytomna, straciła mnóstwo krwi... Mają ją operować, doszło do jakiegoś wewnętrznego urazu, niczego więcej nie wiem… Ten quad wyjechał wprost pod koła! Próbowałem zahamować… Franka… Mamo, ona była cała zakrwawiona… Blada jak… Była tak strasznie blada… - zrelacjonuje jej roztrzęsiony Paweł.

Zdradzamy, że w 1876 odcinku "M jak miłość" ciężko ranna Franka trafi na OIOM w stanie zagrażającym życiu, gdyż lekarze stwierdzą u niej pourazowe rozwarstwienie aorty, przez co konieczna okaże się natychmiastowa operacja. I niestety będzie istniało ryzyko, że Zduńska jej nie przeżyje, czego z kolei Rogowski dowie się od swoich kolegów lekarzy i co przekaże jej załamanemu mężowi, gdy zostaną w szpitalu już tylko we dwójkę, bo Marysia weźmie Antosia do domu Mostowiaków.

Zduńska przeżyje wypadek w 1876 odcinku "M jak miłość", a Zduński pomści jego sprawcę!

W tym samym czasie w 1876 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) zacznie się modlić nie tylko o zdrowie, ale i o życie Franki, a lekarze rozpoczną o nią dramatyczną walkę. Z jakim finałem? Wszystkich widzów uspokajamy, gdyż Zduńska nie umrze! Dzięki wysiłkom wszystkich góralka przeżyje operację, dzięki czemu Paweł odetchnie z ulgą.

- Boże, jesteś, jak dobrze, że znów jesteś… Franka… Gdyby cię zabrakło... Wszystko by się skończyło, wszystko... Teraz już będzie tylko dobrze... I zbudujemy dom w Grabinie, jaki tylko będziesz chciała! Obiecuję... Zrobię wszystko, żeby spełnić twoje marzenie, żebyś była szczęśliwa... - zapewni ją mąż.

Ale niestety tylko na chwilę, gdyż w 1876 odcinku "M jak miłość" sprawca ich wypadku pozostanie bezkarny, gdyż Natalce i Adamowi (Patryk Szwichtenberg) nie uda się znaleźć dowodów na winę Dominika, o co już postara się jego wpływowy ojciec (Szymon Mysłakowski). Jednak tylko do czasu aż i Paweł nie odzyska pamięci i po wyjściu ze szpitala nie zobaczy go przed sklepem w Grabinie, gdzie sam postanowi wymierzyć mu sprawiedliwość, za to, co zrobił jego rodzinie!