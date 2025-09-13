M jak miłość. Piąte dziecko u Kingi i Piotrka? Szczęśliwi Zduńscy pokazali kolejne maleństwo - ZDJĘCIA

Kolejne dziecko u Kingi i Piotrka w następnych odcinkach "M jak miłość"!

W nowym sezonie "M jak miłość" rodzina Zduńskich znów się powiększy? Co prawda, już w pierwszym 1872 odcinku po wakacjach Kinga i Piotrek przejęli opiekę nad Sarą (Nadia Smyczek), gdy Hoffman (Mateusz Rusin) wyjechał i zostawił córkę samą. Wówczas sąsiedzi zaopiekowali się koleżanką Lenki (Olga Cybińska), a teraz przyjdzie im zająć się maluszkiem!

Marcin Mroczek opublikował na swojej relacji na Instagramie swoje wspólne zdjęcie z Katarzyną Cichopek i małym dzieckiem z planu "M jak miłość", które opisał w dość wymowny sposób! Czy zatem fani mogą spodziewać się powiększenia rodziny Zduńskich i nowego dziecka Kingi i Piotrka w następnych odcinkach?

- Czy to już będzie w sumie 5 🤫 - zaczął zastanawiać się Marcin Mroczek.

Zduńscy zaopiekują się synem Franki i Pawła w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

Niestety nie, gdyż odpowiedź na to pytanie zamieścił sam aktor na swojej kolejnej relacji, w której wyjaśnił, że maluch ze zdjęcia to Mark Myronenko, a więc synek jego bratowej Franki (Dominika Kachlik) i brata Pawła (Rafał Mroczek), który akurat teraz w "M jak miłość" trafił pod ich opiekę.

- Mark gra Antosia. Jest mega słodziakiem - dodał aktor.

A zatem póki co nie będzie mowy o kolejnych powiększeniu rodziny Kingi i Piotrka w "M jak miłość" i nowym dziecku Zduńskich, którzy już przecież będą rodzicami nastoletniej Lenki, dorastającego Miśka (Aleksander Bożyk) i rosnących bliźniaczek (Julia, Marcelina Kempka)!

Kinga i Piotrek nie będą mieć piątego dziecka w najbliższych odcinkach "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w najbliższych odcinkach "M jak miłość" nawet nie będzie o tym mowy, gdyż przez obecność zboczonego Hoffmana, Kinga wciąż nie będzie czuć się najlepiej. I choć Zduńska będzie czuć, że ktoś będzie chciał jej zrobić krzywdę, to jednak nie domyśli się, że będzie to ich sąsiad. Z resztą tak samo jak Piotrek!

Ale tylko do czasu aż w końcu w kolejnych odcinkach "M jak miłość" napalony Darek zagra va bank i zaatakuje Kingę, gdy będzie sama bez Piotrka! Zdradzamy, że zboczony Hoffman zacznie się dobierać do Zduńskiej, gdy ta będzie spać, co już nie ujdzie mu na sucho, gdyż po tym występku na Deszczowej zjawią się służby, a sąsiad Zduńskich zostanie aresztowany! I choć wtedy koszmar Kingi wreszcie się skończy, to raczej kolejne dziecko będzie ostatnim, o czym będzie myślała!