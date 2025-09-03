M jak miłość, odcinek 1876: Sprawca wypadku Zduńskich uniknie kary? Wpływowy Walat uratuje syna przed więzieniem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" Natalka i Adam od razu rozpoczną śledztwo w sprawie makabrycznego wypadku Zduńskich, do którego dojdzie na jednej z wiejskich dróg w trakcie ich powrotu z Grabiny do Warszawy! Zdradzamy, że samochód Pawła wyląduje na boku, gdy mąż Franki zacznie gwałtownie hamować tuż po tym jak przed maską auta przejedzie mu rozpędzony Dominik na swoim quadzie. Oczywiście, Zduński będzie chciał uniknąć zdarzenia i gwałtownie odbije kierownicą, przez co dojdzie do tragedii.

Tym bardziej, że nie będzie jechał w aucie sam tylko z żoną i synkiem Antonim Lucjanem (Mark Myronenko). I choć na szczęście w jego przypadku i dziecka skończy się na strachu, to jednak Franka nie będzie mieć tyle szczęścia i w 1876 odcinku "M jak miłość" wyląduje w szpitalu w poważnym stanie z pourazowym rozwarstwieniem aorty, przez co konieczna okaże się natychmiastowa operacja!

Policja weźmie się za sprawcę wypadku Franki i Pawła w 1876 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1876 odcinku "M jak miłość" poszkodowany Paweł będzie czuwał przy żonie, a w oczekiwaniu na wieści o jej stanie zdrowia złoży jeszcze zeznania, gdyż po ich wypadku w szpitalu zjawi się za nimi Natalka. Mostowiakowa przesłucha Zduńskiego, który opowie jej, jak doszło do wypadku i kto był jemu winien, wskazując na Walata.

I z tego względu już w 1876 odcinku "M jak miłość" Natalka i Adam postanowią go przesłuchać. Szczególnie, że nie będzie to pierwszy wyskok Dominika, a zwłaszcza w przypadku rodziny Mostowiaków, gdyż przecież wcześniej wiejski chuligan zaczai się na Basię (Karina Woźniak) i Kacpra (Bartosz Ziewiec) w sadzie i będzie chciał ich rozjechać, za co już wyląduje na komendzie. Ale niestety szybko ją opuści i w końcu doprowadzi do tragedii. Tyle, że już z udziałem Zduńskich.

Ojciec Walata uniemożliwi jego przesłuchanie w 1876 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w tej sprawie w 1876 odcinku "M jak miłość" nie zostanie już przesłuchany, gdyż skutecznie uniemożliwi to jego wpływowy ojciec. Tym bardziej, iż zda on sobie sprawę, że to już poważna sprawa, gdyż w grę wejdzie walka o życie Franki i uszkodzenie Pawła! I z tego względu postanowi zrobić wszystko, aby jego syn za to nie odpowiedział!

Szczególnie, że w 1876 odcinku "M jak miłość" wpływowy Walat będzie dysponował nie tylko takimi możliwościami, ale i środkami, dzięki czemu początkowo jego synowi się upiecze. Ale czy tak już zostanie i Dominik faktycznie nie poniesie odpowiedzialności za to, co zrobi Zduńskim? A może ta jednak w końcu go dopadnie i to nie tylko za sprawą pieści Pawła, z którymi rzuci się na niego przed sklepem w Grabinie? A może właśnie z odwrotnego powodu? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!