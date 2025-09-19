M jak miłość, odcinek 1876: Dorota i Bartek włączą się w pomoc po wypadku Zduńskich. Zajmą się synem Franki i Pawła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek natychmiast przyjadą do rodzinnego domu Mostowiaków, gdy Natalka powie im o wypadku Franki, Pawła i Antosia. Oczywiście, małżonkowie nie przejdą obok tego obojętnie i od razu postanowią włączyć się w pomóc na miejscu, gdyż przecież w szpitalu nic nie zrobią.

Dlatego w 1876 odcinku "M jak miłość" zwarci i gotowi zjawią się u Barbary, która wspólnie z Basią (Karina Woźniak) i Marysią będzie zajmować się małym Antosiem, któremu na szczęście nic się nie stanie! W przeciwieństwie do Franki, która będzie musiała zostać w szpitalu!

- Cześć babciu. O wszystkim słyszeliśmy. Dzwoniła Natka, potem rozmawiałem z Arturem - zacznie Bartek.

- Nie chcieliśmy robić zamieszania w szpitalu. No nic, tam po nas, ale może tutaj do czegoś się przydamy - doda Dorota.

- No na pewno - uzna Barbara.

Dorota i Bartek przejmą opiekę nad Antosiem w 1876 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w tym momencie w 1876 odcinku "M jak miłość" do kuchni wejdą także Marysia z Antosiem, dla którego będzie trzeba przygotować jedzenie. A że Barbara będzie zajęta prasowaniem, to Rogowska od razu postanowi skorzystać z propozycji małżonków i poprosi Dorotę, aby zajęła się chłopcem, na co ona oczywiście się zgodzi!

- Właśnie ktoś się obudził i chce jeść. Weźmiesz go na ręce? - spyta Marysia.

- Tak, jasne - odpowie Dorota.

- Uwaga, łapka - poinstruuje ją Rogowska, po czym doda - A ja w tym czasie zrobię jedzenie.

W 1876 odcinku "M jak miłość" Dorota weźmie Antosia na ręce, po czym, za radą Barbary, usiądzie i przywita się z Antosiem, który od razu rozkocha w sobie nie tylko małżonków, ale i wszystkich wokół!

- Siadaj, siadaj kochanie - poeci jej Barbara, po czym doda - No cudny.

- Cześć mały - powita go Dorota.

Małżonkowie zrobią krok w kierunku własnego dziecka w 1883 odcinku "M jak miłość"!

W 1876 odcinku "M jak miłość" Antoś tak poruszy Dorotę, że wówczas jeszcze bardziej zacznie myśleć o wspólnym dziecku z Bartkiem. Szczególnie, że jej widok z chłopcem i jego ogromnie wzruszy! Do tego stopnia, że i on bardziej przekona się do tego pomysłu i postanowi działać!

I już w 1883 odcinku "M jak miłość" małżonkowie zostaną zakwalifikowani na szkolenie dla rodzin adopcyjnych, z czego ogromnie się ucieszą, gdyż wówczas już obydwoje będą pragnęli zostać rodzicami. I choć nie swojego dziecka, bo z powodu na stan zdrowia Dorota już się na nie nie zdecyduje, to i tak!