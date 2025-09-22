M jak miłość, odcinek 1876: Paweł ujawni Kindze i Piotrkowi, czemu Antoś nie ucierpiał w wypadku! Syna Zduńskich ocali jedna rzecz - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" do szpitala w Gródku dotrą Kinga z Piotrkiem, zaalarmowani wcześniej przez Marysię (Małgorzata Pieńkowska). Zduńscy zjawią się w placówce, gdzie trafią Franka z Paweł po makabrycznym wypadku na drodze w Grabinie, do którego doprowadził Dominik Walat (Bartosz Surówka), gdy rozpędzony na swoim quadzie, przejechał im tuż przed maską, przez co zmusił Zduńskiego do gwałtownego hamowania, zakończonego na boku!

I choć na szczęście, zarówno Pawłowi, jak i Antosiowi nic poważnego się nie stanie, to jednak Franka nie będzie mieć tyle szczęścia i będzie musiała przejść natychmiastową operację, gdy lekarze zdiagnozują u niej pourazowe rozwarstwienie aorty. A Zduński skończy jedynie z rozciętym łukiem brwiowym, a ich synek wyjdzie z tego bez żadnych obrażeń! I w 1876 odcinku "M jak miłość" stanie się tak nie bez przyczyny!

Nowy fotelik, zakupiony przez Pawła tuż przed wypadkiem, uratuje życie Antosiowi w 1876 odcinku "M jak miłość"!

W 1876 odcinku "M jak miłość" Paweł wyjawi Kindze i Piotrkowi, dlaczego Antoś jako jedyny wyszedł cało z ich wypadku! Zduński przyzna bratu i bratowej, że to zasługa fotelika, który zakupił dla synka tuż przed wyjazdem!

- Kupiłem nowe fotelik po prostu rano poszedłem do sklepu i kupiłem. Nie wiem dlaczego. I Antosiowi nic się nie stało, ale skąd ja wiedziałem? - wyzna im Paweł.

Ale oczywiście, w 1876 odcinku "M jak miłość" Zduński i tak nie będzie mógł sobie darować, że przed skutkami wypadku nie zdołał uchronić i żony. Jednak bliscy nie pozwolą mu się obwiniać. Tym bardziej, że przecież to i tak już nic nie da!

- I wyjechał mi prosto pod koła. Po wszystkim nawet nie zobaczył czy żyjemy - kontynuuje Zduński.

- Sukinsyn, słuchaj najważniejsze, że mały jest cały i że operacja Franki się udała - spróbuje pocieszyć go brat.

- Ale może gdybym wyjechał wcześniej albo później, nie wiem - zacznie zastanawiać się Paweł.

- Paweł, to bez sensu. Te spekulacje nie mają sensu - wstawi się za mężem Kinga.

- Racja, słuchaj, chyba nie chcesz, żeby Franka zobaczyła cię w takim stanie. Lekarz pozwolił, żebyś na chwilę do niej wszedł - stanie za nimi i Marysia.

Franka dowie się, że Antoś jest cały i zdrowy w 1876 odcinku "M jak miłość"!

I wówczas w 1876 odcinku "M jak miłość" Paweł wejdzie na salę Franki, która oczywiście w pierwszej kolejności zapyta go o Antosia. Szczególnie, że przecież nie będzie go przy mężu, przez co w jej głowie pojawią się już najczarniejsze myśli.

Ale na szczęście, okażą się one błędne, gdyż Antoś będzie cały i zdrowy u babci Barbary (Teresa Lipowska) w Grabinie, dzięki czemu i góralka odetchnie z ulgą. A wszystko w 1876 odcinku "M jak miłość" właśnie za sprawą fotelika, który uratuje mu życie!

- Antoś... - wydusi z siebie przerażona Franka.

- Jest bezpieczny. Jest w babcią w Grabinie. Teraz już wszystko będzie dobrze... - zapewni ją Paweł.