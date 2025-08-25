M jak miłość: Judyta dłużej tego nie ukryje. Ujawni się przed Barbarą ze swoją orientacją

„M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Marysia najpierw podejrzewała, że Judyta zakochała się w jej mężu (Robert Moskwa). Z czasem zupełnie zrewidowała te poglądy.

Artur sądził, że Judyta zakochała się w nim w „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” Artur nabrał przekonania, że Judyta się w nim zadurzyła. Upewniła go w tym kolacja, na którą wprosiła się Kosowska do domu Barbary i Rogowskich. Marysia zauważyła wówczas, że terapeutka przymila się do Artura nie wiedząc, że ta strategia to tylko zasłona dymna Judyty, mająca zakamuflować jej prawdziwą orientację seksualną. Pierwszym krokiem Kosowskiej do zrezygnowania z kamuflażu było sprezentowanie Marysi na Walentynki bransoletki. Potem zdobyła się na odwagę i wyznała jej miłość, poprawiając się, że teraz to już kocha ją tylko jak siostrę, pewnie widząc zaskoczenie na jej twarzy… Rogowska pomogła jej w tym, by jej ojciec zaakceptował ją jako lesbijkę, co do tej pory było nie do wyegzekwowania. Oczywiście, Kosowska stwierdziła, że z tego powodu Marysia jest dla niej jeszcze bardziej wyjątkowa i już zawsze tak będzie. A Rogowska nazwała ją swoją siostrą.

Judyta bez tajemnic przed Barbarą w 1875. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1875. odcinku serialu „M jak miłość” Judyta będzie musiała po raz kolejny spotkać się ze swoim trudnym ojcem. I znowu będzie oczekiwać od Marysi, że ułatwi jej te chwile swoim towarzystwem. Poprosi, by pojechały na to spotkanie razem. Kosowska od początku dobrze się czuła w towarzystwie Barbary. Uzna, że powinna z nią być zupełnie szczera i postanowi jej także powiedzieć prawdę o swojej orientacji seksualnej. Czy seniorka o konserwatywnych poglądach doceni jej szczerość? Czy będzie w szoku i ją odrzuci? Przekonamy się o tym w serialu „M jak miłość” 16 września.

