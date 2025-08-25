M jak miłość. Olek szantażowany! Ojciec małego pacjenta zmusi Chodakowskiego do ryzykownej operacji

„M jak miłość" odcinek 1874 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ciężki Covid Olka w „M jak miłość” to nie przelewki. Może gdyby Chodakowski nie ignorował swojej choroby, nie doprowadziłby się do kiepskiego stanu, w jakim przyjdzie mu stawić czoło życiowym problemom w kolejnym sezonie.

COVID Olka w „M jak miłość”

W poprzednim sezonie „M jak miłość” Olek zachowywał się nieodpowiedzialnie. Nie wahał się narażać życia i zdrowia swoich pacjentów, przechodząc COVID. Był niedoleczony, czuł się fatalnie, miał mgłę mózgową, a jednak dalej pracował, starając się wypełniać obowiązki wymagające świetnej dyspozycji zdrowotnej. Aneta (Ilona Janyst) planowała nawet w ostateczności zagrozić mu rozwodem, jeżeli nie weźmie kilku dni zwolnienia. Chodakowski zaczął mieć poważne problemy z pamięcią – raz zapomniał nawet zabrać Boryska (Tymon Szkopek) od dziadków (Hanna Śleszyńska i Karol Strasburger). Na domiar złego Olek przestał czuć się sobą, o czym opowiedział Jerzemu. To oznaczało, że zaczął mieć problemy neurologiczne.

W 1874. odcinku serialu „M jak miłość” Olek będzie miał problemy w szpitalu

W nowym sezonie serialu „M jak miłość” okaże się, że zdrowie Olka wcale diametralnie się nie polepszy. Nie nadejdzie wyczekiwana poprawa. Czyżby był to tzw. długi COVID? U Chodakowskiego świadczyłoby o tym przewlekłe zmęczenie i związana z nim drażliwość oraz problemy z koncentracją. W 1874. odcinku serialu skontaktuje się z nim ortopeda operujący za granicą. Będzie to profesor Martin Follet. Najwyraźniej sława Olka nie zna granic… Będzie to prośba, jakiej żaden poważnie traktujący swoje obowiązki lekarz by nie odmówił – w grę będzie wchodzić pilna operacja chłopca, któremu zagraża paraliż. A jednak Olek odmówi. To się bardzo nie spodoba ojcu chłopca. Mirosław Wójcik zrobi dosłownie wszystko, by literalnie zmusić ortopedę do przeprowadzenia zabiegu dającego jego synowi szansę na normalną przyszłość. Jakie metody nacisku zastosuje postawiony pod ścianą Wójcik? Zapewne posunie się do szantażu… Co będzie miał na Chodakowskiego?

