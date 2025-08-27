M jak miłość. Wszystkie tajemnice Olka wyjdą na jaw przez szantaż. Nawet Aneta tego nie wiedziała o mężu! - ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-08-27 11:40

Olek (Maurycy Popiel) nigdy nie sądził, że któregoś dnia praca lekarza zagrozi jego życiu prywatnemu. Jego i jego rodziny. W 1874. odcinku serialu „M jak miłość” odmówi przeprowadzenia skomplikowanej, ale bardzo ważnej operacji ratującej sprawność małego pacjenta. Jego ojciec, Mirosław Wójcik (Jakub Kornacki), postanowi go do tego zmusić. Zleci wyciągnięcie na światło dzienne wszystkich tajemnic Chodakowskiego i Anety (Ilona Janyst), a nawet informacji o Borysku (Tymon Szkopek).

„M jak miłość" odcinek 1874 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W poprzednim sezonie „M jak miłość” Olek przeszedł COVID, którego nie doleczył. Choroba przekształciła się w długi COVID skutkujący mgłą mózgową, przewlekłym zmęczeniem, drażliwością, problemami neurologicznymi i z koncentracją. Aneta była bliska zagrożenia mu rozwodem, jeżeli wciąż będzie odmawiał pójścia na zwolnienie. W nowym sezonie serialu „M jak miłość” wyczekiwana poprawa zdrowia Chodakowskiego nie nadejdzie.

Dalszy ciąg kryzysu Olka w 1874. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1874. odcinku serialu „M jak miłość” zagraniczny ortopeda, profesor Martin Follet (Aleksander Mikołajczak), wystosuje do Olka prośbę, jakiej żaden etycznie podchodzący do swojej profesji lekarz by nie odmówił. Poprosi go o pilne zoperowanie chłopca, któremu zagraża paraliż ze względu na uszkodzenie rdzenia kręgowego. Ale pomimo tego, że takiej prośbie nie wypada odmówić, Olek odmówi. Wystraszy się, że może popełnić błąd w trakcie długiego i skomplikowanego zabiegu, wymagającego nie tylko umiejętności chirurgicznych, ale również tego, by operujący lekarz był w dobrej formie psychofizycznej. Uzna, że kompletnie nie nadaje się do tego, czego wymaga stan i sytuacja pacjenta. Tyle że nie będzie można znaleźć żadnego innego specjalisty, który miałby wolny termin, by przeprowadzić zabieg jak najszybciej. Folletowi to się nie uda. A ojciec chłopca to zamożny biznesmen, przyzwyczajony do tego, że wszyscy spełniają każde jego żądanie.

W 1874. odcinku serialu „M jak miłość” Wójcik zacznie niszczyć Olka

W 1874. odcinku serialu „M jak miłość” odmowa Olka nie będzie miała dla Wójcika żadnego znaczenia. Uzna, że ortopeda ma chodzić pod jego dyktando:

- Chodakowski będzie musiał przeprowadzić tę operację, nawet gdybym miał zmusić go do tego siłą! Chcę do jutra mieć na biurku wszystko o tym człowieku, o jego żonie, dziecku, rodzinie... Mocne i słabe strony, nałogi, długi… Wszystko! - zdecyduje.

Reperkusje COVID-u Olka wykroczą więc poza sprawy dotyczące tylko jego stanu zdrowotnego. Zdeterminowany Wójcik dokopie się do jego największych sekretów. Takich, których nie powierzył nikomu. Nawet, a może zwłaszcza, Anecie. I komu właściwie ojciec chłopca zleci zadanie znalezienia brudów na lekarza? Tego dowiemy się w połowie września.

M jak miłość, odcinek 1874. Olek (Maurycy Popiel)
10 zdjęć

Polecany artykuł:

M jak miłość. Judyta dłużej tego nie ukryje. Ujawni się przed Barbarą ze swoją …
M jak miłość. Dorota znów w szpitalu! Olek wda się w bójkę w klinice