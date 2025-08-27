M jak miłość. Wszystkie tajemnice Olka wyjdą na jaw przez szantaż. Nawet Aneta tego nie wiedziała o mężu! - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1874 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W poprzednim sezonie „M jak miłość” Olek przeszedł COVID, którego nie doleczył. Choroba przekształciła się w długi COVID skutkujący mgłą mózgową, przewlekłym zmęczeniem, drażliwością, problemami neurologicznymi i z koncentracją. Aneta była bliska zagrożenia mu rozwodem, jeżeli wciąż będzie odmawiał pójścia na zwolnienie. W nowym sezonie serialu „M jak miłość” wyczekiwana poprawa zdrowia Chodakowskiego nie nadejdzie.

Dalszy ciąg kryzysu Olka w 1874. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1874. odcinku serialu „M jak miłość” zagraniczny ortopeda, profesor Martin Follet (Aleksander Mikołajczak), wystosuje do Olka prośbę, jakiej żaden etycznie podchodzący do swojej profesji lekarz by nie odmówił. Poprosi go o pilne zoperowanie chłopca, któremu zagraża paraliż ze względu na uszkodzenie rdzenia kręgowego. Ale pomimo tego, że takiej prośbie nie wypada odmówić, Olek odmówi. Wystraszy się, że może popełnić błąd w trakcie długiego i skomplikowanego zabiegu, wymagającego nie tylko umiejętności chirurgicznych, ale również tego, by operujący lekarz był w dobrej formie psychofizycznej. Uzna, że kompletnie nie nadaje się do tego, czego wymaga stan i sytuacja pacjenta. Tyle że nie będzie można znaleźć żadnego innego specjalisty, który miałby wolny termin, by przeprowadzić zabieg jak najszybciej. Folletowi to się nie uda. A ojciec chłopca to zamożny biznesmen, przyzwyczajony do tego, że wszyscy spełniają każde jego żądanie.

W 1874. odcinku serialu „M jak miłość” Wójcik zacznie niszczyć Olka

W 1874. odcinku serialu „M jak miłość” odmowa Olka nie będzie miała dla Wójcika żadnego znaczenia. Uzna, że ortopeda ma chodzić pod jego dyktando:

- Chodakowski będzie musiał przeprowadzić tę operację, nawet gdybym miał zmusić go do tego siłą! Chcę do jutra mieć na biurku wszystko o tym człowieku, o jego żonie, dziecku, rodzinie... Mocne i słabe strony, nałogi, długi… Wszystko! - zdecyduje.

Reperkusje COVID-u Olka wykroczą więc poza sprawy dotyczące tylko jego stanu zdrowotnego. Zdeterminowany Wójcik dokopie się do jego największych sekretów. Takich, których nie powierzył nikomu. Nawet, a może zwłaszcza, Anecie. I komu właściwie ojciec chłopca zleci zadanie znalezienia brudów na lekarza? Tego dowiemy się w połowie września.