M jak miłość, odcinek 1874: Okrucieństwo Kasi wobec Mariusza przed rozwodem z Jakubem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1874 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rozwód Kasi i Jakuba w 1874 odcinku "M jak miłość" zostanie ogłoszony przez sąd już na pierwszej rozprawie! Ale zanim małżeństwo Karskich oficjalnie przejdzie do historii wydarzy się coś, co będzie kolejnym dowodem, jak okrutną, zakłamaną i dwulicową kobietą jest Kasia. Od kilku tygodni wie już, że ojcem jej dziecka jest Jakub i zrobi wszystko, aby prawda nigdy nie wyszła na jaw. Nieświadoma tego, jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za podłe kłamstwo.

To dlatego w 1874 odcinku "M jak miłość" Kasia nie będzie chciała przełożyć rozwodu z Jakubem

Zanim w 1874 odcinku "M jak miłość" Kasia i Mariusz wkroczą razem do sądu, trzymając się za ręce, afiszując przed Jakubem łączącym ich uczuciem, kochanek Karskiej uzna, że to nie najlepszy moment na rozwód. Mariusz będzie się martwił stanem ciężarnej Kasi, wierząc w to, że urodzi jego dziecko. Ona jednak cały czas będzie odgrywała przed nim rolę kobiety, która chce jak najszybciej rozwieść się z mężem, by zacząć nowe życie.

A prawda jest taka, że Kasia chce szybkiego rozwodu z Jakubem, by Karski nie odkrył, że sfałszowała wyniki testów na ojcostwo.

M jak miłość odcinek 1874 ZWIASTUN. Tak przebiegnie rozwód Kasi i Jakuba! Brutalny napad na Kamę

- Jak się trzymasz? - zapyta wprost Mariusz. - W porządku... - odpowie Kasia, zbyt zajęta robieniem makijażu, by przejmować się rozwodem. - Może trzeba było to przełożyć? Wysłać im jakieś L4? - Dlaczego? - Daj spokój. Wiem, jaki to jest stres. Rozprawa rozwodowa to jest ostatnie, czego ci potrzeba... - Czuję się bardzo dobrze. W ogóle się nie stresuję i nie chcę tego przekładać... Chcę zakończyć tę sprawę raz na zawsze - stwierdzi Kasia, dla której rozwód z Jakubem jest jedyną szansą, żeby prawda o ojcu dziecka nie wyszła na jaw. - Super... - doda Mariusz.

Czy w "M jak miłość" wyda się, kto naprawdę jest ojcem dziecka Kasi?

Czy i kiedy w "M jak miłość" Jakub i Mariusz odkryją, że Kasia ich oszukuje, że to Karski jest ojcem dziecka, że "ukochana" nawet okłamuje w sprawie długości trwania ciąży? Póki co tego nie wiadomo, ale zapewne wszystko wyjaśni się dopiero przed porodem Kasi w kolejnych odcinkach "M jak miłość" jesienią. Albo na jakimś badaniu USG, kiedy Mariusz zorientuje się, że dziecko zostało poczęte wcześniej, niż mu powiedziała.