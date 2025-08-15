M jak miłość, odcinek 1874: Martyna pomoże Jakubowi przeżyć rozwód z Kasią! Tak pocieszy Karskiego w sądzie i nie tylko - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1874 po wakacjach - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia i Jakub rozwiodą się w 1874 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej! Wystarczy jedna rozprawa w sądzie, by zakończyć trwające niespełna dwa lata małżeństwo lekarki i detektywa. Aż do rozwodu Jakub nie dowie się, że ciężarna żona sfałszowała wyniki testów DNA na ojcostwo, wmówiła Mariuszowi, że to z nim zaszła w ciążę, a tak naprawdę ojcem dziecka jest Karski. Właśnie dlatego Kuba zwróci Kasi wolność, pozwoli na to, by ukochana założyła rodzinę z kochankiem, rozpoczęła z Mariuszem nowe życie.

Zobacz też: M jak miłość. Po porodzie Kasi wyda się, że dziecko jest Jakuba, bo będzie podobne do biologicznego ojca? Fani prześcigają się w teoriach

Tak przebiegnie rozwód Kasi i Jakuba w 1874 odcinku "M jak miłość"

Jak przebiegnie rozwód Kasi i Jakuba w 1874 odcinku "M jak miłość"? Emocji nie zabraknie, ale nie będzie żadnych sensacji. Mimo że bezczelna Kasia przyjedzie do sądu z Mariuszem, to Jakub będzie mógł liczyć na wsparcie Martyny Wysockiej, która pomoże mu przeżyć rozprawę rozwodową. Nim sąd ogłosi rozpad małżeństwa Karskich, adwokat Piotrek (Marcin Mroczek) uprzedzi Kubę, że wszystko powinno pójść gładko, skoro zgodził się na rozwód bez orzekana o winie.

Nie będzie też walki Karskich o majątek, domem na kredyt podzielą się na pół, ale będą musieli go sprzedać. W 1874 odcinku "M jak miłość" Jakub da Kasi rozwód na swoich warunkach. Po kilku miesiącach od wystąpienia Kasi o rozwód, sąd ogłosi, że jej małżeństwo z Jakubem przestaje istnieć.

M jak miłość. Martyna ocali Jakuba po tym jak on uratował jej życie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Martyna będzie z Jakubem po rozwodzie z Kasią w 1874 odcinku "M jak miłość"

Rozbity, załamany Jakub mocno przeżyje rozwód z Kasią, ale w 1874 odcinku "M jak miłość" Martyna zrobi wszystko, by przyjacielowi pomóc. Po tym, jak on sam uratował jej życie, teraz przyjedzie kolei, by się odwdzięczyć. Po wyjściu z sądu Martyna i Jakub pójdą razem na kawę do bistro "Nasz Zielony Sad", a pokrzepiające słowa, które padną z ust Wysockiej sprawią, że na twarzy Karskiego pojawi się uśmiech.

To nie wszystko, bo w 1874 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Martyna i Jakub padną sobie w ramiona. Tak po przyjacielsku, bo rozwiedziony detektyw nawet nie zdejmie ślubnej obrączki.