M jak miłość, odcinek 1873: Szczęście Jagody i Tadeusza szybko się skończy. Zgłosi się na policję! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Oli do Grabiny w nowym sezonie "M jak miłość" zburzy szczęście i spokój Jagody i Tadeusza. Małżonkowie dopiero co odetchnęli z ulgą po narodzinach Dorotki, a wcześniej bali się o życie córeczki, która jeszcze w brzuchu mamy przeszła operację serca, bo lekarz wykrył u dziecka poważną wadę. Okrutny los tyle razy doświadczał Jagody i Tadeusza, że jak żadna inna para zasłużyli na to, żeby teraz w życiu zapanowała niekończąca się sielanka. Nic bardziej mylnego.

Co Ola będzie chciała zrobić Jagodzie w 1873 odcinku "M jak miłość"?

Chora psychicznie Ola, która w 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach pozostanie w Grabinie, nie wróci do szpitala psychiatrycznego z przepustki nadal będzie wzbudzała lęk u Tadeusza. Nie będzie on w stanie przyznać się Jagodzie, że wariatka znów jest w pobliżu, że zaczęła go dręczyć, wysłała list z pogróżkami, w którym uznała Dorotkę za swoją córkę, a twarz Jagody wymazała z rodzinnego zdjęcia. Jakby chciała się jej pozbyć. Co Ola zaplanuje tym razem?

Tadeusz doniesie na Olę na policję w 1873 odcinku "M jak miłość"

Co zrobi Tadzio, by w 1873 odcinku "M jak miłość" we wrześniu, by chronić Jagodę i Dorotkę przed nieobliczalną Olą? Zgłosi na policji, że Ola mu grozi, że jej zachowanie może doprowadzić do kolejnej tragedii! Już raz psychopatka chciała zabić Jagodę, gdy wywołała pożar w domu Tadzia i próbowała spalić "rywalkę" żywcem!

W 1873 odcinku "M jak miłość" Jagoda nie dowie się, że Ola wróciła do Grabiny?

Czy Jagoda w 1873 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dowie się od męża o powrocie Oli i jej groźbach? Początkowo Tadeusz nie da po sobie poznać, że dzieje się coś złego, ukryje przed ukochaną prawdę, tak jak w poprzednim sezonie. Zacznie jednak sugerować, że Grabina nie jest już bezpiecznym miejscem dla mieszkania dla ich rodziny, gdzie mogliby wychowywać Dorotkę, że po wsi szaleją niebezpieczni kierowcy quadów...

Zdjęcia z 1873 odcinka "M jak miłość" nowego sezonu wskazują, że Tadeusz będzie robił dobrą minę do złej gry, żeby nie martwić Jagody, zaoszczędzić jej stresu. Póki policja nie zajmie się Olą. Jednak Jagódka i tak odkryje prawdę i będzie mieć do niego ogromny żal. Powinien był jej powiedzieć, co się dzieje, że Ola znów czai się w pobliżu. Między małżonkami dojdzie do nieporozumień, bo Jagoda nie wybaczy Tadeuszowi tak łatwo, że ukrywał przed nią, w jakim znaleźli się niebezpieczeństwie.