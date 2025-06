M jak miłość

M jak miłość. Dorotka zostanie porwana? Ola straciła swoje dziecko, a teraz zrealizuje plan wobec córki Jagody i Tadeusza - ZDJĘCIA

Porwanie małej Dorotki (Klara Madeńska) w "M jak miłość" to chyba najgorszy scenariusz tego, co może się wydarzyć w nowym sezonie w życiu Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski). Czy ich córka zostanie uprowadzona przez psychopatkę Olę (Justyna Karłowska), która wróciła do Grabiny? Nie bez powodu nieobliczalna Ola zaczęła gromadzić rzeczy dla dziecka, ubzdurała sobie, że Dorotka to córka jej i Tadzia. Jedno dziecko już straciła, Gabrysię (Sara Lesiczka). Chory plan Oli w następnym sezonie "M jak miłość" będzie zakładał porwanie córki Jagody? Sprawdź, co już wiadomo.