M jak miłość. Jagoda i Tadeusz będą bali się o swoje życie! Psychopatka Ola nie odpuści tak szybko w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Życie Jagody i Tadeusza w "M jak miłość" zagrożone przez psychopatkę Olę!

Przed finałem sezonu "M jak miłość" powrót Oli do Grabiny nie wróżył niczego dobrego. Jako pierwsi pisaliśmy o tym, że Tadeusz weźmie sprawy w swoje ręce, by chronić Jagodę i ich córkę Dorotkę (Klara Madeńska). Dla Kiemlicza stało się jasne, że skoro niezrównoważona psychicznie Ola wyszła ze szpitala, wróciła do wsi, to tylko po to, żeby zrealizować do końca swój plan - zabicia ukochanej Tadeusza!

Niespełna dwa lata temu psychopatka Ola w "M jak miłość" otruła Jagodę lekami, a kiedy ta zasnęła w domu Tadzia, podłożyła ogień, by spalić rywalkę żywcem, by poniosła śmierć w pożarze. Nie udało się jej, bo na szczęście Tadeusz przyjechał na czas i wyniósł nieprzytomną, poparzoną Jagodę z płonącego domu.

Miłosny list, który Ola w 1870 odcinku "M jak miłość" wysłała do Tadzia razem z prezentem dla Dorotki to była jasna zapowiedź tego, że bezwzględna wariatka będzie chciała znów pozbyć się Jagody. W jednej chwili Kiemlicz pojął, że ma do czynienia z jeszcze bardziej niebezpieczną kobietą, że leczenie Oli w psychiatryku nic nie dało. Trudno mu było zrozumieć, kto ją w ogóle wypuścił na przepustkę.

"Tadziu, Dorotka jest śliczna. Pokochałam ją od pierwszego spojrzenia. Wygląda tak, jakby była moją i Twoją córką. Często myślę, marzę, że tak jest naprawdę... Na zawsze - Twoja Ola" - napisała w liście i dołączyła do niego zdjęcie z zamazaną twarzą Jagody.

Czy chora psychicznie Ola skrzywdzi Jagodę i Tadeusza w "M jak miłość" po wakacjach?

Jak daleko posunie się niezrównoważona Ola w nowych odcinkach "M jak miłość"? Tadeusz, by nie martwić Jagody, jeszcze nie powiedział jej o powrocie Oli i o pogróżkach. Wspomniał żonie tylko o tym, że nie są już bezpieczni we wsi, gdzie wszędzie czai się zło. Sugerował, że powinni nawet wyjechać z Grabiny. Ale żadne konkretne decyzje nie zapadły.

Następny sezon "M jak miłość" wyjaśni w jakich okolicznościach Jagoda dowie się, że psychopatka Ola wróciła i co zrobi Tadeusz, żeby chronić przed nią żonę i córkę. Po swojej stronie będzie miał przyjaciół z Grabiny, Bartka (Arkadiusz Smoleński) i Dorotę (Iwonę Rejzner), a także znajomych policjantów: Natalkę (Dominika Suchecka), Rafała (Jakub Kucner) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg).

Ola zostanie w "M jak miłość" na dłużej w nowym sezonie!

Justyna Karłowska, która gra Olę w "M jak miłość" zapowiedziała, że jej bohaterka nie odpuści tak szybko, że skoro wróciła, to nie po to, by zaraz znów zamknęli ją w psychiatryku. Nie ujawniła jednak, jak Ola będzie chciała skrzywdzić Jagodę i Tadeusza. Na pewno małżonkowie będą mieli powody do strachu.