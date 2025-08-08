M jak miłość, odcinek 1872: Święcicki posiedzi krócej! Sąd tak zdecyduje, a Magda… odetchnie - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1872 - poniedziałek, 01.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przed rozprawą i koniecznością oglądania Święcickiego w sądzie Magda będzie w emocjonalnej rozsypce. Dobra rada Violi (Magdalena Waligórska), żeby w celu zrobienia wrażenia na sądzie rozpięła guzik w bluzce, nie pomoże. Na sali złoży zeznania, a potem głos zabierze prokurator:

- Podsumowując, oskarżony Kazimierz Święcicki, przypomnę, karany już za paserstwo, co jest okolicznością dodatkowo obciążającą (...) w związku z tymi czynami wnoszę o karę łączną pięciu lat pozbawienia wolności.

Adwokat Budzyńskiej, Werner (Jacek Kopczyński), przychyli się do jego wniosku. Potem przemówi oskarżony...

Niski wyrok dla Święcickiego w 1872. odcinku „M jak miłość” po wakacjach

W 1872. odcinku „M jak miłość” adwokat Święcickiego (Michał Siudek) – ten sam, który prowadził sprawę Martyny (Magdalena Turczeniewicz) – oznajmi, że jego klient nie chce, by wygłosił mowę końcową. Kazimierz sam wyduka kilka słów – że „źle się stało i tyle…”. Po krótkiej przerwie zapadnie wyrok, który sąd ogłosi: „Sąd uznaje oskarżonego Kazimierza Święcickiego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierza oskarżonemu karę łączną czterech lat pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu sześćdziesiątego trzeciego paragraf pierwszy kodeksu karnego na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności sąd zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania. Wyrok nie jest prawomocny".

Tak więc, zamiast postulowanych pięciu lat Święcicki nie odsiedzi nawet zawyrokowanych czterech. A z tych ponad trzech, które mu zostaną, wyjdzie pewnie po roku, znając polskie realia. Pomimo tego Magda i Andrzej (Krystian Wieczorek) „odetchną z ulgą”, według Swiatseriali.interia.pl.

Święcicki nie zostawi Magdy w spokoju w nowym sezonie „M jak miłość”

Fundacja Magdy i Kingi (Katarzyna Cichopek) „M jak miłość” została założona, by pomagać w adopcji i respektowaniu praw dziecka. Do tej pory Budzyńska i Zduńska zajęły się tylko tym, by umożliwić 18-letniemu Kacprowi (Bartosz Ziewiec) opiekę nad siostrami (Natalia i Nadia Witkowskie) po śmierci rodziców. W nowym sezonie Święcicki postara się zemścić na Budzyńskiej zza krat. Zażąda od młodszego brata Błażeja (Adrian Budakow), by prześwietlił fundację i znalazł jakieś nieprawidłowości.

