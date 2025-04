M jak miłość, odcinek 1871: Ciąża u Chodakowskich w finale sezonu! Aneta zapragnie kolejnego dziecka z Olkiem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - ostatni przed wakacjami, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Aneta postanowi niespodziewanie zajść w ciążę, czym mocno zaskoczy Olka! I nic dziwnego, gdyż Chodakowski wciąż nie dojdzie do siebie po przebytym covidzie, a na dodatek odmówi dalszego przyjmowania leków, przez co będzie czuł się coraz gorzej.

I nie będzie miał sił, aby normalnie funkcjonować, a co dopiero majstrować kolejne dziecko. Tym bardziej, że w obecnej sytuacji ich życie intymne i tak utknęło w martwym punkcie! Czyżby w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Chodakowska w taki sposób chciała je odbudować? Otóż nie, bo Aneta będzie mieć ku temu zupełnie inny powód!

Aneta zamarzy o rodzeństwie dla Boryska w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

A mianowicie Boryska, który w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami wciąż będzie dawał im we znaki! I właśnie z tego względu Aneta uzna, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłaby właśnie jej ciąża i kolejne dziecko, które utemperowałoby ich niesfornego synka!

Jednak Olek w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną nawet nie będzie chciał o tym słyszeć. Szczególnie, że już na sam wymysł żony o ciąży zrobi mu się gorąco, a jego ciśnienie drastycznie podskoczy! I aż strach pomyśleć, co mogłoby być dalej!

- Musisz mi zrobić… kolejne dziecko! Borysek potrzebuje rodzeństwa... Jak będzie miał brata albo siostrzyczkę, zmieni się i to rozwiąże wszystkie nasze problemy! - zarządzi stanowczo Aneta.

- Oszalałaś?... Z czym do ludzi?... Nie mam siły, żeby podnieść się z łóżka, a ty proponujesz mi… dziki seks i prokreację?! - zbulwersuje się Olek.

Chory Olek nie będzie chciał słyszeć o dziecku w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną!

I zdaje się, że w tej sytuacji w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami pragnienie Anety o ciąży będzie musiało zostać odłożone na potem, gdyż akurat w tym przypadku nie uda jej się nakłonić męża do zmiany zdania. A to dlatego, gdyż nawet jeśliby jednak chciał, to raczej ze względu na swój stan zdrowia nie będzie w stanie tego osiągnąć. Tym bardziej, że przecież już ostatnio usnął tuż przed ich miłosnymi igraszkami, a gdy przy następnym razie w końcu do nich doszło, to jego żona nie była w pełni zadowolona.

Ale w tym przypadku Chodakowska będzie naprawdę mocno zdeterminowana! Szczególnie, że w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną jej mąż wciąż będzie odmawiał leczenia, które mogłoby im w tym pomóc! I oczywiście tak tego nie zostawi! Do tego stopnia, że wpląta we wszystko Marcina (Mikołaj Roznerski). Czy zatem jego bratu uda mu się przemówić mu do rozsądku, a tym samym i spełnić marzenie jego żony? Tego dowiemy się już niebawem!