M jak miłość, odcinek 1871: Kama uklęknie przed Marcinem z pierścionkiem na koniec sezonu! Każe jej wstać i się nie wygłupiać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - ostatni przed wakacjami, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Kama wciąż ogromnie będzie marzyć, aby zostać żoną Marcina, ale po jego rozmowie z Barbarą (Teresa Lipowska) doskonale będzie zdawać sobie sprawę, że jej kochanek wcale nie będzie się kwapi do oświadczyn i ich zaręczyn, a co za tym idzie i do ślubu. Ale mimo tego nie będzie miała zamiaru rezygnować! A wręcz przeciwnie, gdyż sama postanowi przejąć inicjatywę w tym temacie i mu się oświadczyć!

W ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną ukochana Marcina zaplanuje dla niego romantyczną niespodziankę! Kama przygotuje dla nich romantyczną kolację, w trakcie której postanowi zadać Chodakowskiemu najważniejsze dla siebie pytanie!

Marcin uzna oświadczy Kamy za żart w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

Tyle tylko, że w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Chodakowski w ogóle nie będzie tego świadomy! I dlatego już sam widok elegancko ubranej ukochanej w piękną czerwoną suknię, jak i wyjątkowa kolacja mocno go zaskoczą. Ale to będzie dla niego dopiero początek niespodzianek, gdyż prawdziwy szok będzie jeszcze przed nim!

- Mamy jakąś rocznicę czy… sylwestra? O co chodzi, co to za czary? - spyta zaskoczony Marcin.

- Usiądziesz? - poprosi Kama.

- Coś zmalowałaś, tak? - domyśli się Chodakowski.

- No… trochę tak - odpowie mu ukochana, po czym nagle wypali z grubej rury, czym już w ogóle zbije detektywa z tropu - Ożenisz się ze mną?

I dopiero wtedy w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Marcin naprawdę się zszokuje! Do tego stopnia, że w pierwszej chwili pomyśli, że to żart, ale ukochana da mu jasno do zrozumienia, że to wszystko jest na serio!

- To jakieś żarty? - dopyta zszokowany Marcin.

- Nigdy nie byłam bardziej poważna... Proszę cię, żebyś się ze mną ożenił... Mam nawet dla ciebie… pierścionek!… - wyjaśni Kama, po czym zapyta - I... co ty na to?

- Przede wszystkim... wstań… - poprosi ją Chodakowski.

Chodakowski jednak się zaręczy w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną!

I w tym momencie w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Kama będzie przekonana, że właśnie dostała kosza! Ale Marcin szybko wyprowadzi ją z błędu! I w efekcie jednak się przełamie i sam jej się oświadczy!

- Obiecuję… każdego dnia, ze wszystkich sił będę się starał, żebyś była szczęśliwa… - zacznie tłumaczyć Marcin.

- Ale się ze mną nie ożenisz, prawda? - upewni się załamana Kama.

- To nie tak... Po prostu byłem już żonaty, wiesz, jak to się skończyło… Może dlatego… nigdy nawet nie pomyślałem... Bałem się nazwać rzeczy po imieniu... Przyznać wprost, że bardzo cię kocham. Że już jesteśmy rodziną... I że chcę, z całego serca, bardzo chcę, żebyś została moją żoną… Daj mi ten pierścionek, głuptasie... I nie płacz, tusz ci się rozmaże! - wyzna szczerze Chodakowski, po czym w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną sam założy jej na pierścionek zaręczynowy na palec, czyniąc ją tym samym najszczęśliwszą i najbardziej poruszoną kobietą na świecie - Patrz, pasuje idealnie...