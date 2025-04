M jak miłość, odcinek 1870: Chora psychicznie Ola ubzdura sobie, że Dorotka jest jej córką! Zacznie obserwować Kiemliczów - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1869: Barbara przewidzi tragedię w Grabinie? Najpierw prawie skrzywdzą Basię, a to nie koniec - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" Tadeusz znów zacznie się bać o swoją rodzinę, gdy dowie się, że Ola wyszła z psychiatryka na przepustkę! I nic dziwnego, gdyż jego dawna kochanka wcale nie odzyska równowagi, przez co znów będzie zdolna do wszystkiego!

Przypomnijmy, że o mały włos Kiemlicz nie stracił przez nią Jagody, gdy ta podpaliła ją w jego własnym domu! I choć na szczęście, Tadeuszowi udało się uratować żonę, to jednak jego dobytek życia poszedł z dymem. I mimo iż wtedy wariatka wylądowała w ośrodku zamkniętym, to jednak w 1870 odcinku "M jak miłość" go opuści! I wtedy Tadeusz wpadnie w prawdziwą panikę, gdyż Ola będzie w stanie zagrozić już nie tylko Jagodzie, ale i małej Dorotce!

Chora psychicznie Ola znów zagrozi Kiemliczom w 1870 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1870 odcinku "M jak miłość" wariatka zacznie ich śledzić i w ten sposób dowie się, że rodzina Kiemliczów się powiększyła! Ola dostrzeże Dorotkę, w której zakocha się tak bardzo, że nawet ubzdura sobie, że jego ona córką nie jego i Jagody, a właśnie jej!

I jasno zakomunikuje to Tadeuszowi w swoim miłosnym liście, do którego dołączy dla niej także wielkiego jednorożca, jak i już dla nich zamazaną twarz jego żony, czym w 1870 odcinku "M jak miłość" wywoła u niego jeszcze większy niepokój! A to dlatego, że Jagoda znów znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie!

- „Dorotka jest śliczna. Pokochałam ją od pierwszego spojrzenia… Wygląda tak, jakby była moją i Twoją córką. Często myślę, marzę, że tak jest naprawdę… ” - przeczyta zszokowany i jeszcze bardziej przerażony Tadeusz.

Czy Tadeuszowi uda się ochronić Jagodę i Dorotkę przed swoją byłą kochanką w 1870 odcinku "M jak miłość"?

Czy tym razem w 1870 odcinku "M jak miłość" Tadeusz zdoła uchronić Jagodę przed nieobliczalną Olą? A może teraz psychopatce uda się skutecznie pozbyć rywalki i spróbować spełnić swoją chorą wizję bycia matką małej Dorotki i żoną Tadeusza?

Z pewnością w 1870 odcinku "M jak miłość" zakochany w swojej rodzinie Kiemlicz na to nie pozwoli, ale czy faktycznie uda się mu temu zapobiec? Tego dowiemy się już niebawem!