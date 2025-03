M jak miłość, odcinek 1861: Bartek spędzi noc u Natalki. Znów nie odbierze telefonu od Doroty - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1863: Barbara przekona Marcina do ślubu z Kamą? Popchnie go przed ołtarz, ale nie przewidzi jednego

"M jak miłość" odcinek 1861 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aż trudno będzie patrzeć na to, jak w 1861 odcinku "M jak miłość" Bartek i Dorota będą się mijali. Zupełnie jakby los nie chciał, żeby byli znów razem, żeby Lisiecki poznał prawdę o powrocie ukochanej do Polski, o tym, co się z nią działo, gdy ponad pół roku temu uciekła od niego i wyjechała do USA. Bo przecież Bartek nie ma pojęcia o leczeniu Doroty w Bostonie, o tym, że poddała się eksperymentalnej terapii i ma duże szanse na wyzdrowienie, pokonanie raka - złośliwego guza mózgu.

Bartek zobaczy Dorotę w 1861 odcinku "M jak miłość", ale pomyśli, że to przywidzenia

Co prawda w 1861 odcinku "M jak miłość" Bartek zauważy Dorotę na ulicy w Warszawie, ale będzie przekonany, że z rozpaczy i tęsknoty za żoną zaczyna już mieć przywidzenia. Szczególnie, że pobiegnie za Dorotą, będzie ją wołał, a ukochana dosłownie rozpłynie się w powietrzu, nie zostawiając po sobie żadnego śladu.

Tylko Barbara w 1861 odcinku "M jak miłość" uwierzy, że Dorota żyje

Po powrocie do Grabiny w 1861 odcinku "M jak miłość" kompletnie zdezorientowany Bartek opowie o wszystkim księdzu Grzegorzowi (Paweł Janyst), młodemu proboszczowi, który uzna, że Lisiecki pewnie miał omamy, bo nie przeżył w pełni żałoby po żonie, nie pogodził się ze śmiercią Doroty. Innego zdania będzie Barbara (Teresa Lipowska), która podsunie Bartkowi myśl, że być może Dorota żyje, wróciła do Polski, ale z jakiegoś powodu nie chce się z nim spotkać.

Dorota w 1861 odcinku "M jak miłość" uzna, że na powrót do Bartka jest za późno

Z kolei Dorota w 1861 odcinku "M jak miłość" ukryje się u przyjaciółki Ady (Marta Lewandowska), której wyzna, że nie wierzy, by udało jej się wrócić do męża, że Bartek na nią nie czekał i zaczął nowe życie z Natalką. Przed powrotem do Bostonu będzie chciała jednak porozmawiać z Bartkiem, żeby powiedzieć mu, że żyje i bardzo żałuje, że przysporzyła mu tyle cierpienia swoim zniknięciem.

To córka Natalki w 1861 odcinku "M jak miłość" odbierze telefon Bartka, kiedy zadzwoni Dorota!

Tuż przed tym jak w 1861 odcinku "M jak miłość" Dorota wsiądzie do taksówki i pojedzie na lotnisko, zbierze się na odwagę i zadzwoni do Bartka. Akurat w tym czasie Lisiecki będzie u Natalki, wpadnie na chwilę do leśniczówki, ale zaśnie ze zmęczenia i spędzi u przyjaciółki całą noc. Telefon Doroty do Bartka odbierze Hania (Wiktoria Basik).

Co córka Natalki w 1861 odcinku "M jak miłość" powie Dorocie? Czy żona Bartka w ogóle się odezwie, słysząc głos dziewczynki? Niestety utwierdzi się w podejrzeniach, że skoro Bartek jest tak późno z Natalką, to ich związek kwitnie w najlepsze.