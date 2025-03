M jak miłość, odcinek 1860: Marcin wściekły na Izę! Będzie broniła Radka, który ją uderzył! - ZDJĘCIA

- Mamy parę problemów, ale kto ich nie ma... Wiesz jak jest. Radek ma dużo stresu w pracy i jakieś terminy, deadline'y i dlatego jest ostatnio wybuchowy...

- Błagam cię Iza, przestań go bronić!

- Ja go nie bronię! To znaczy myślałam, że... Nie wiem, co myślałam, po prostu nie sądziłam, że dzieci aż tak bardzo to przeżywają. Radek nigdy na nich nie podniósł głosu. Jeżeli już na kogoś, to na mnie... Tylko i wyłącznie...

- To rzeczywiście, kamień spadł mi z serca!

- Dobrze Marcin, pokaż mi idealny związek! Ludzi, którzy nigdy się nie kłócą!

- Iza, to jest twoje życie! I obiecałem sobie, że nie będę się w nie wtrącał. Ale to są moje dzieci!

- To są nasze dzieci...

- To są moje dzieci! I zrozum, że te wasze awantury i kłótnie na nie wpływają, rozumiesz?! Nie mogę na to pozwolić! Szalenie ci współczuję, że jest trudno między tobą, a Radkiem. Ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci!

- Rozumiem, dobrze!