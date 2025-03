M jak miłość, odcinek 1860: Jakub wyrzuci rzeczy Kasi z domu! Wyniesie się do Martyny - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub Karski w 1860 odcinku "M jak miłość" podejmie desperacką decyzję o pozbyciu się Kasi nie tylko z serca, ale także ze swojego domu! Nie będzie miał już żadnej nadziei, że żona do niego wróci, że się opamięta i miłość do Mariusza uzna, że zwykłe zauroczenie. Przecież zażądała od niego rozwodu, powiedziała mu wprost, że się zakochała! Tym wyznaniem Kasia raz na zawsze przekreśliła ostatnią szansę na to, że ich małżeństwo przetrwa. Gdyby oczywiście Karski wybaczył jej zdradę i wszystkie kłamstwa o tym, co ją łączy z Mariuszem.

Jakub w 1860 odcinku "M jak miłość" nie wytrzyma w domu, gdzie wszystko przypomina mu Kasię

Dom Jakuba i Kasi, który jeszcze niedawno był pełen szczęścia i miłości w 1860 odcinku "M jak miłość" stanie się miejscem, gdzie wrócą bolesne wspomnienia. Zdradzony Kuba nie będzie w stanie patrzeć na zdjęcia ukochanej, rozrzucone wszędzie jej ubrania i rzeczy, bo od razu przypomni sobie chwile, gdy byli razem i nic nie zapowiadało rozstania.

Porzucony Jakub spakuje rzeczy Kasi w 1860 odcinku "M jak miłość"

Ostatecznie w 1860 odcinku "M jak miłość" Jakub w pośpiechu spakuje do torby zdjęcie Kasi, kilka jej ciuchów, kosmetyki, książkę i listy, które dostała w ostatnim czasie. Już będzie chciał wszystko wyrzucić, kiedy nagle się opamięta i zadzwoni do Anety (Ilona Janyst). To przyjaciółce Kasi przekaże swoją decyzję o wyprowadzce z domu!

To od Chodakowskiej niewierna Kasia w 1860 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Jakub nie stanie jej na drodze do szczęścia z Mariuszem, nie będzie chciał jej zatrzymać przy sobie.

Kasia w 1860 odcinku "M jak miłość" wyprowadzi się z domu Jakuba

- Dzwonił do mnie Jakub i prosił, żeby ci przekazać, że spakował już część twoich rzeczy. Ale potem uznał, że to bez sensu i lepiej, żebyś sama przyszła i zastanowiła się, co chcesz zabrać, zamówiła sobie transport i tak dalej... - Ja nie mogę się z nim zobaczyć. Nie dam rady... - Dlatego Jakub zamierza się wynieść. Nie będzie go w domu przez najbliższy miesiąc - powie Aneta. - To gdzie on będzie mieszkać przez ten czas? - Kasia nagle zainteresuje się losem Jakuba. - Nie wiem, nie pytałam... Ale najważniejsze, że ty będziesz mieć czas i będziesz mogła na spokojnie to wszystko sobie bez pośpiechu ogarnąć. Kasiu, strasznie jest mi przykro, że to wszystko tak się potoczyło i że akurat was to spotkało...

Martyna w 1860 odcinku "M jak miłość" pocieszy Jakuba na treningu bokserskim

W tym czasie w 1860 odcinku "M jak miłość" Jakub na treningu bokserskim spotka się z Martyną, która zaoferuje mu pomoc i gościnę w leśniczówce. Zauważy bowiem w jak kiepskim stanie jest Karski, jak wyładuje swój gniew i złe emocje na worku bokserskim.

- Wszystko w porządku? - zapyta Martyna. - Nie, rozstaję się z żoną i muszę wynieść się z domu! - A ja chciałam sprzedać leśniczówkę. Pomyślałam sobie, że wyjadę stąd i zacznę wszystko od nowa. Byłam nawet w agencji nieruchomości i złożyłam ofertę. Ale jak stamtąd wyszłam, to myślałam, że mi serce pęknie, więc wróciłam i ją wycofałam... Jakoś trudno mi rozstać się z tym miejscem...

Czy Martyna i Jakub w "M jak miłość" będą razem?

Martyna w 1860 odcinku "M jak miłość" zaprosi Jakuba do swojego domu w leśnej głuszy, ale to nie oznacza, że zamieszkają razem. Nic z tych rzeczy! Najbliższe kilka miesięcy Martyna spędzi u przyjaciółki Agaty (Lidia Pronobis), która po porodzie zostanie sama z dzieckiem, bo jej mąż wyjedzie. Ale niewykluczone, że Martyna i Jakub będą razem, że wzajemnie uleczą swoje złamane serca...