M jak miłość, odcinek 1856: Zakochana Kasia nie zakończy romansu z Mariuszem! Wciąż będzie spotykać się z kochankiem za plecami Jakuba

"M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1856 odcinku „M jak miłość” zakochana Kasia nie zrezygnuje z romansu z Mariuszem! A wręcz przeciwnie dalej będzie w niego brnąć i to za plecami Jakuba! A wszystko przez to, że Karska nie zdoła zapomnieć o byłym kochanku, do którego znów zapałała gorącym uczuciem po ich namiętnym pocałunku w kawiarni. I choć w pierwszej chwili lekarka uciekła, to jednak nie była w stanie zapomnieć o swojej dawnej miłości.

Do tego stopnia, że Kasia zaczęła śnić o Mariuszu i to w momencie, gdy tuż obok niej spał jej mąż! Ale Karska nie zdoła tego przezwyciężyć. A to dlatego, że już w 1853 odcinku „M jak miłość” zrozumie, że ponownie zakochała się w dawnym kochanku, o którym już nawet nie będzie w stanie nie myśleć! Ale nie powie o tym Jakubowi, a wyłącznie Anecie (Ilona Janyst)!

Jakub zacznie podejrzewać romans żony w 1856 odcinku „M jak miłość”!

Oczywiście, w 1853 odcinku „M jak miłość” Chodakowska nie pochwali zdrady Karskiej, do której Kasia w końcu jej się przyzna. Tym bardziej, że już wcześniej będzie ją ostrzegała przed Mariuszem, ale w pierwszej chwili przyjaciółka jej nie posłucha. A gdy zda sobie sprawę, że miała rację, to i tak nie zrezygnuje i stanie się, co się stanie! A co gorsza, Jakub nie będzie miał o tym zielonego pojęcia!

Ale już niedługo, gdyż i Karski zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy zauważy dziwne zachowanie żony. I wówczas zacznie się domyślać, że jej relacja z byłym kochankiem nieco zaszła za daleko. I już w 1856 odcinku „M jak miłość” postanowi ją śledzić, czego oczywiście Karska nie będzie świadoma!

Nieświadoma Kasia ponownie umówi się z Mariuszem w 1856 odcinku „M jak miłość”!

Dlatego w 1856 odcinku „M jak miłość” jak gdyby nic, po pracy umówi się z nim na kolejne spotkanie! Kasia postanowi dalej brnąć w romans z Mariuszem, który będzie go chciał dokładnie tak samo jak ona! Ale czy na długo?

Czy w 1856 odcinku „M jak miłość” Jakub przyłapie kochanków na gorącym uczynku? I co wówczas zrobi Kasia? Czy wybierze męża, z którym aktualnie będzie przeżywać kryzys? A może jednak postawi na kochanka, w którym ponownie się zakocha? Czy to będzie definitywny koniec Karskich? Tego dowiemy się już niebawem!