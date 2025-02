M jak miłość, odcinek 1855: Okrutna Sara nie odpuści Lence! Kinga i Piotrek będą musieli interweniować w sprawie córki

"M jak miłość" odcinek 1855 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1855 odcinku „M jak miłość” Zduńscy zaczną się coraz bardziej niepokoić o Lenkę. I nic dziwnego, gdyż jej wredna koleżanka Sara wcale nie odpuści dokładnie tak jak podejrzewał już wcześniej Piotrek. I po wyśmianiu córki Kingi i Piotrka, że za grzecznie się ubiera, a poza tym jest za gruba i powinna przejść na dietę, jak i wproszeniu się na koncert, na który miała iść tylko z ukochanym Grześkiem, Hoffman pójdzie o krok dalej, przez co Zduńska wpadnie w naprawdę poważne kłopoty!

Czyżby przez to, że da się sprowokować i odegra się na rywalce, tak jak doradzał jej wcześniej ojciec? Póki co nie wiadomo, ale pewnym jest, że tego w 1855 odcinku „M jak miłość” jej rodzice już tak tego nie zostawią! I nie poprzestaną już tylko na rozmowie z własną córką, gdyż Piotrek zdecydowanie nie pozwoli, aby dalej działa jej się krzywda!

Zduńscy rozmówią się z ojcem podłej Sary w 1855 odcinku „M jak miłość”!

Zdradzamy, że w 1855 odcinku „M jak miłość” Kinga i Piotrek zdecydują się poważnie rozmówić z ojcem Sary, gdyż uznają, że tylko tak zdołają wpłynąć na wredną nastolatkę! Zduńscy spotkają się z Dariuszem Hoffmanem, aby powiedzieć mu o zachowaniu jego córki, a tym samym uchronić swoją przed ponownymi nieudanymi obronami, spowodowanymi kolejnymi atakami ze strony okrutnej koleżanki, której będzie zależeć wyłącznie na tym, aby odbić jej Grześka!

Ale jak na ich słowa w 1855 odcinku „M jak miłość” zareaguje Darek? Czy skarci córkę za to, co zrobiła Lence? A może wręcz przeciwnie, stanie po stronie Sary, przez co koszmar Zduńskiej jeszcze się nie skończy, a tylko nabierze na sile?

Czy Lenka wreszcie zazna spokoju w 1855 odcinku „M jak miłość”?

Czy w 1855 odcinku „M jak miłość” los w końcu uśmiechnie się do boleśnie doświadczonej Lenki, która już wcześniej, nawet przed Sarą musiała mierzyć się z atakami okrutnych koleżanek również próbujących zniszczyć jej związek z Grześkiem? Przypomnijmy, że już jedna z nich wysłała do chłopaka sfabrykowane zdjęcia, które rzekomo wskazywały na zdradę Zduńskiej, choć ta oczywiście się nie wydarzyła.

Ale na szczęście to nieporozumienie udało się wyjaśnić dzięki Piotrkowi, czego nie mogły przeżyć jej wredne koleżanki, które wówczas zaczęły je prześladować. Jednak wtedy i na to Grzesiek znalazł rozwiązanie, gdyż para przeniosła się do innej szkoły. Tyle, że i tu Lenka nie zazna spokoju. Ale czy po zdecydowanej interwencji Zduńskich w 1855 odcinku „M jak miłość” w końcu się to zmieni? Przekonamy się już niebawem!