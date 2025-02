M jak miłość, odcinek 1854: Tak Bartek dowie się, że Natalka go kocha. Jedna wiadomość od Hani wszystko zmieni - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1854 - wtorek, 4.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dla córki Natalki w 1854 odcinku "M jak miłość" Bartek znów będzie kimś więcej niż ulubionym wujkiem. Jeszcze podczas pobytu w Australii, gdy po rozwodzie Natalii i Franka (Piotr Nerlewski), dziewczynka straciła kontakt z przybranym ojcem, to właśnie Bartek zastąpił jej tatę.

A kiedy wróciły do Grabiny zawsze mogła liczyć na wujka, który otaczał też opieką samotną Natalkę. Właśnie wtedy serce Natalii mocniej zabiło do przyjaciela, byłego męża jej siostry Uli (Iga Krefft). Nie miał jednak u niego żadnych szans, bo pojawiła się Dorota Kawecka (Iwona Rejzner), z którą Lisieckiego najpierw połączył gorący romans, a potem wielka miłość.

Bartek w 1854 odcinku "M jak miłość" zastąpi ojca Hani

W dniu, w którym Bartek w 1854 odcinku "M jak miłość" pojawi się w szkole Hani, by pomóc 9-latce w przygotowaniach do świątecznego przyjaciela, tak jak ojcowie innych uczennic, córka Natalki postanowi działać. Cel Hani będzie tylko jeden - połączyć mamę z wujkiem, bo jej zdaniem przecież idealnie do siebie pasują. Oboje są tacy samotni i potrzebują bliskiej osoby.

W 1854 odcinku "M jak miłość" Hania zapyta Natalkę o uczucia do Bartka

Najpierw w 1854 odcinku "M jak miłość" Hania wypyta Natalkę o uczucia do Bartka, a kiedy zyska pewność, że mama jest z nim zakochana, tylko nie chce się do tego przyznać, uzna, że to najlepszy moment, by byli razem. - A lubisz wujka Bartka? Tylko tak szczerze...- Już ci mówiłam. Lubię go. Jak przyjaciela...

Korzystając z okazji, że Natalka zaśnie, Hania w 1854 odcinku "M jak miłość" przechwyci jej telefon i wyśle do Bartka wiadomość, która mocno go zaskoczy.

M jak miłość. Hania zeswata Natalkę z Bartkiem? Córka Mostowiaczki zrobi z Lisieckiego nowego tatę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Wujek jesteś super! Kocham cię i moja mam też, tylko trochę się tego wstydzi"

Bartek w 1854 odcinku "M jak miłość" dostanie SMS-a, że Natalka go kocha

Jak Bartek w 1854 odcinku "M jak miłość" zareaguje na SMS-a od Hani, że Natalka go kocha? Uwierzy, czy uzna wiadomość za dziecięce wymysły? Trudno powiedzieć, ale uśmiechnie się do siebie, jakby domyślał się prawdy. Mimo że zawsze traktował Natalkę jak przyjaciółkę, to łączy ich szczególna więź. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, będą siebie potrzebowali. Przy Natalce zapomni powoli o Dorocie, od której dalej nie będzie miał żadnego znaku życia, więc uzna, że żona zmarła.