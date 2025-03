M jak miłość, odcinek 1853: Iza wróci do Radka! Marcin nie będzie krył zaskoczenia - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1853 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1853 odcinku serialu "M jak miłość" Iza zdecyduje się na ruch, który wielu może uznać za błąd! Mimo że jeszcze niedawno zapewniała, że Radek już nigdy nie będzie częścią jej życia, zmieni zdanie i postanowi dać mu kolejną szansę. Choć zdradził ją i sprawił, że straciła wiarę w miłość, Radek przekona ją, że tym razem już nigdy nie zawiedzie. Czy to będzie dobra decyzja?

Zrozpaczona Iza będzie walczyć ze swoimi uczuciami. W 1853 odcinku "M jak miłość" jej serce będzie bić szybciej na widok Radka, ale z tyłu głowy pojawi się lęk. Czy jej zaufanie zostanie kolejny raz zniszczone? Radek obieca jej, że się zmienił, ale czy ona uwierzy mu na tyle, by znów go pokochać?

Szymek wyzna Marcinowi tajemnicę w 1853 odcinku "M jak miłość"

W 1853 odcinku serialu "M jak miłość" prawda wyjdzie na jaw, ale w najmniej spodziewany sposób! To właśnie Szymek, syn Izy i Marcina, przypadkiem powie ojcu o planach mamy. Chodakowski będzie w szoku, ale nie da po sobie poznać emocji. Marcin będzie miał poważne wątpliwości, ale nie zrobi niczego pochopnie. W 1853 odcinku "M jak miłość" podzieli się swoimi obawami z Kamą, która od razu zareaguje ostrzej. Będzie przekonana, że Iza popełnia ogromny błąd i naraża się na kolejne cierpienie. Marcin będzie musiał pogodzić się z faktem, że decyzja Izy należy wyłącznie do niej.

Kama w szoku w 1853 odcinku "M jak miłość"! Nie uwierzy w decyzję Izy

W 1853 odcinku serialu "M jak miłość" Kama nie będzie mogła uwierzyć w to, co się dzieje! Jeszcze niedawno Iza zapewniała ją, że Radek to przeszłość, a teraz nagle wszystko się zmieniło. Ślązaczka przypomni sobie rozmowę z Izą, jaką odbyła w 1850 odcinku "M jak miłość", przez co tym bardziej nie będzie mogła zrozumieć tej decyzji.

Ukochana Marcina będzie przekonana, że Radek znów zrani Izę. W 1853 odcinku "M jak miłość" Marcin i Kama mimo wszystko dojdą do wnioski, że nie powinni się wtrącać. W końcu to życie Izy i jej decyzje. Czy kobieta pożałuje powrotu do Radka? Przekonamy się wkrótce!