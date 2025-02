M jak miłość, odcinek 1851: Tadeusz załamany podczas operacji Jagody! Będzie potrzebował wsparcia Bartka, żeby się pozbierać - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek , 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku "M jak miłość" los nie oszczędzi Tadeusza i Jagody. Para stanie przed największym wyzwaniem w swoim życiu, a mianowicie operacją, która zdecyduje o przyszłości ich nienarodzonego dziecka. Tadeusz, choć zawsze był opoką dla swojej ukochanej, tym razem sam nie poradzi sobie z narastającym stresem i lękiem. Na szczęście, u jego boku pojawi się Bartek, gotowy wesprzeć go w najtrudniejszych momentach.

Trudna operacja Jagody w 1851 odcinku "M jak miłość". Straci swoje nienarodzone dziecko?

Jagoda w 1851 odcinku "M jak miłość" trafi na stół operacyjny, a stawką będzie życie jej nienarodzonego dziecka. Lekarze zdiagnozują poważną wadę serca u maluszka, co sprawi, że operacja stanie się nieunikniona. Tadeusz będzie towarzyszył ukochanej w szpitalu, jednak napięcie i obawa o przyszłość rodziny zaczną go przerastać. Czy Jagoda i Tadeusz będą musieli pożegnać się z marzeniami o wspólnym życiu z dzieckiem?

Jagoda, choć przerażona, nie będzie miała wyboru. W 1851 odcinku M jak miłość zgodzi się na operację, wierząc, że to jedyny sposób na uratowanie jej maleństwa. Tadeusz będzie przy niej, jednak strach i napięcie sprawią, że całkowicie się rozsypie...

Tadeusz w 1851 odcinku "M jak miłość" załamie się po operacji Jagody

Dla Tadeusza to będzie istny koszmar. W 1851 odcinku "M jak miłość" stanie się zupełnie bezradny, patrząc na ukochaną w sali operacyjnej i czekając na wieści od lekarzy, zacznie popadać w coraz większą rozpacz. Kiedy lekarze będą walczyć o życie jego dziecka, on sam będzie bliski załamania.

M jak miłość. Dziecko Jagody i Tadeusza urodzi się chore? Czeka ją poważna operacja! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bartek w 1851 odcinku "M jak miłość" wesprze Tadeusza

Na szczęście w 1851 odcinku "M jak miłość" Tadeusz nie zostanie sam. Jego stan psychiczny zacznie się pogarszać z każdą minutą, jednak u jego boku pojawi się Bartek, który nie pozwoli mu się poddać. Przyjaciel nie zamierza pozwolić, by ten całkowicie się rozsypał.

Bartek stanie się dla Tadeusza prawdziwą podporą i spróbuje mu dodać otuchy i sprawić, by nie zatracił się w swoich obawach. W 1851 odcinku M jak miłość zrobi wszystko, by przekonać go, że niezależnie od wyniku operacji, musi być silny. Dla Jagody. Dla ich dziecka. Dla siebie.