M jak miłość, odcinek 1851: Ostatnie chwile Jagody i Tadeusza przed operacją ich dziecka. Nic już więcej nie będzie można zrobić - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1851 odcinku "M jak miłość" Jagoda (Katarzyna Kołeczek) podda się operacji, która będzie jedyną szansą na uratowanie życie nienarodzonego dziecka jej i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski). Świetny kardiolog Marek (Tomasz Traczyński) przeprowadzi zabieg jeszcze w ciąży, w łonie matki, by zwiększyć szanse na to, że córeczka Kiemliczów jednak urodzi się zdrowa, bez wady serca. Jak będą wyglądały ostatnie chwile Jagody i Tadeusza przed operacją? Oboje będą przerażeni, ale Tadzio zrobi wszystko, by uspokoić żonę. Zobacz WIDEO z tych poruszających scen.