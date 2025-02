M jak miłość, odcinek 1851: Marysia wprosi się do Bukowiny, ale Franka nie będzie jej tam chciała – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku „M jak miłość” Marysia wciąż będzie żyła kryzysem w małżeństwie Zduńskich i nie spocznie, póki Franka i Paweł do siebie nie wrócą. Dlatego pod nieobecność góralki, sama postanowi kontrolować syna i osobiście sprawdzać, czy, aby na pewno, tak jak obiecał, nie sięga już po alkohol.

I już w 1851 odcinku „M jak miłość” wybierze się do niego z olejną wizytą pod pretekstem dostarczenia mu szarlotki od Barbary (Teresa Lipowska), choć tak naprawdę będzie to zwykły nalot. Ale jednak nim do niego dojdzie, to Rogowska najpierw skontaktuje się ze swoją synową, aby sprawdzić co u niej słychać!

- Franka, no cześć kochanie! Jak się czujesz? Co u ciebie? - zapyta Marysia.

- Dzień dobry mamo. Tak, dziękuję, wszystko dobrze. Staram się wysypiać, spaceruję, czytam. I tak mi mija dzień po dniu. Spokojnie – zapewni ją Franka.

Marysia postanowi skontrolować i Frankę w 1851 odcinku „M jak miłość”!

Ale oczywiście w 1851 odcinku „M jak miłość” Rogowska na tym nie poprzestanie i od razu zacznie wypytywać góralkę o Pawła. I choć Franka weźmie męża w obronę, to jednak Marysia nie uwierzy na słowo i sama osobiście postanowi sprawdzić syna.

Podobnie zresztą jak i synową, gdyż w 1851 odcinku „M jak miłość” wprosi się nawet do niej do Bukowiny Tatrzańskiej!

- A ty i Paweł? - dopyta teściowa.

- Jestem w kontakcie z Pawłem. Rozmawiamy prawie codziennie… Jestem niemal pewna, że odstawił alkohol – przyzna synowa.

- No wiesz, ja też, ale wolę się temu przyglądać, wiesz – stwierdzi Rogowska, po czym nagle wypali - Słuchaj, a może byś chciała, abym wpadła tam do ciebie do Bukowiny?

Zduńska nie zgodzi się na przyjazd Rogowskiej do Bukowiny w 1851 odcinku „M jak miłość”!

Tyle tylko, że w 1851 odcinku „M jak miłość” Franka nie będzie chciała, aby Marysia kontrolowała i ją, dlatego stanowczo nie zgodzi się na to, aby do niej przyjeżdżała. Zduńska zapewni teściową, że ma na miejscu świetną opiekę w osobach Haneczki (Elżbieta Firek) i Jędrzeja (Piotr Majerczyk) i tylko z uwagi na to Rogowska ostatecznie odpuści!

Ale jednocześnie wciąż zapewni synową o swojej dyspozycyjności, za co żona Pawła oczywiście będzie jej wdzięczna. Jednak w 1851 odcinku „M jak miłość” nie będzie chciała skazywać się na taki sam los, co jej mąż!

- Nie, mamo naprawdę. Hania i stryjek się mną zajmują – stanowczo zaprotestuje Zduńska.

- No, ale wiesz, pamiętaj, gdybym była potrzebna, to 1 telefon i jestem, tak? - przypomni Marysia.

- Jasne – odetchnie z ulgą Franka.