M jak miłość, odcinek 1851: Marysia bezczelnie przeszuka mieszkanie Pawła pod jego nieobecność! Znajdzie alkohol? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku "M jak miłość" Marysia od samego rana będzie miała przeczucie, że coś tu nie gra! Franka spróbuje ją uspokoić, ale jej zapewnienia, że Paweł wziął się w garść, zabrzmią dla Rogowskiej jak wymówki. Matka Zduńskiego nie odpuści i podejmie własne śledztwo. Wybierze się do mieszkania syna pod pretekstem dostarczenia mu przetworów i świeżych owoców. Ale zamiast cieszyć się herbatą i rozmową zajmie się czymś kompletnie innym.

Marysia przejrzy mieszkanie Pawła w 1851 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Paweł w 1851 odcinku "M jak miłość" na chwilę zniknie w łazience, Marysia zacznie działać! Z zimną determinacją otworzy szafki, zajrzy do lodówki, a nawet zerknie pod zlew. Będzie przekonana, że syn coś przed nią ukrywa! W 1851 odcinku "M jak miłość" zrobi prawdziwy nalot na mieszkanie Pawła, nie zważając na to, że to jego przestrzeń. Czy znajdzie to, czego szuka? A może Paweł rzeczywiście zerwie z nałogiem?

Paweł przysięgnie Marysi w 1851 odcinku "M jak miłość", że odstawił alkohol!

Marysia w 1851 "M jak miłość" ędzie w totalnym szoku, kiedy przeszuka całe mieszkanie i... nie znajdzie ani kropli alkoholu! Będzie pewna, że coś przeoczyła, ale wtedy do kuchni wróci Paweł. Przyłapie ją na gorącym uczynku! Widząc, jak jego własna matka zagląda mu do szafek, Zduński wścieknie się, ale szybko się opanuje.

W 1851 odcinku "M jak miłość" Paweł spróbuje uspokoić Marysię. Powie jej wprost, że naprawdę się ogarnął i nie chce wracać do złych nawyków. Nie będzie miał jej za złe tej kontroli, ale jasno da do zrozumienia, że nie życzy sobie więcej takich nalotów. Rogowska nie będzie do końca przekonana, ale kiedy zobaczy w oczach syna determinację, coś w niej pęknie. Czy w końcu mu zaufa? Czy Paweł naprawi relacje z Franką? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w najbliższych odcinkach!