M jak miłość, odcinek 1851: Dorota w szpitalu w Bostonie dostanie przełomowe wyniki badań. Leczenie wreszcie się skończy? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Leczenie Doroty w USA w 1851 odcinku "M jak miłość" powoli zacznie dobiegać końca! I to w momencie, gdy załamany Bartek pogodzi się już z faktami. A one będą takie, że prowadzący poszukiwania zaginionej chorej detektywi ustalą, że w obecnej sytuacji jedyną możliwość wersją wydarzeń jest śmierć Doroty, że zmarła gdzieś za granicą, że poddała się eutanazji. To oczywiście nie będzie prawda, ale Lisiecki od wielu miesięcy nie natrafił na żaden ślad żony, więc będzie skłonny uwierzyć w to, co usłyszy od detektywów.

Dorota w 1851 odcinku "M jak miłość" nie da Bartkowi sygnału, że żyje

Dlaczego chora na raka Dorota w 1851 odcinku "M jak miłość" nadal nie da Bartkowi sygnału, że żyje, że leczy się w szpitalu w Bostonie, że świetny onkolog poddał się eksperymentalnej terapii, która była jej jedyną szansą na wyzdrowienie? Bo nadal nie będzie miała żadnej gwarancji, że pokona złośliwego guza mózgu, że wyjdzie ze szpitala w pełni wyleczona i będzie mogła wrócić do Bartka.

M jak miłość odcinek 1851 ZWIASTUN. Chora Dorota dostanie przełomowe wyniki badań! Bartek w żałobie po odejściu żony

Przełom w leczeniu chorej na raka Doroty nastąpi w 1851 odcinku "M jak miłość"

Przeciągające się leczenie Doroty w 1851 odcinku "M jak miłość" w końcu przyniesie upragnione efekty, a doktor George Davies (Richard Berkley) przekaże jej wyniki badań, które wleją w serce żony Bartka nową wiarę, że wygra walkę z rakiem, pokona śmierć.

- Nie chcę niczego obiecywać, ani dawać pani fałszywej nadziei. Ale ostatnie wyniki mogą oznaczać przełom w leczeniu... - usłyszy Dorota od amerykańskiego lekarza, a z jej oczu popłyną łzy. Pierwszy raz od dawna będzie wyglądała już znacznie lepiej. Jakby najgorsze było już za nią, mimo że wciąż będzie wycieńczona chorobą, to na jej twarzy pojawi się uśmiech i blask zwiastują cudowne wyzdrowienie.