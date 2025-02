M jak miłość, odcinek 1851: Awantura przez Judytę! Marysia straci cierpliwość, ale Artur wyzna, że kocha tylko ją - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1853: Martyna na odwyku usłyszy od Kamy, że ma walczyć o Marcina! To jeszcze nie koniec - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku "M jak miłość" Marysia zacznie dostrzegać, że Judyta spędza coraz więcej czasu z Arturem. Ich częste rozmowy i wspólne chwile w pracy wzbudzą w niej podejrzenia. Pewnego dnia, widząc ich razem, postanowi szczerze porozmawiać z mężem. Zapyta go wprost, czy zauważył, że Judyta darzy go szczególną sympatią. Artur, nie dostrzegając problemu, odpowie żartobliwie, że kobiety generalnie go lubią, ponieważ jest świetnym i przystojnym facetem.

Marysia będzie mieć dość Judyty w 1851 odcinku "M jak miłość"

Od jakiegoś czasu Marysia nie może pozbyć się wrażenia, że Judyta stara się być bliżej Artura. Ich częste rozmowy, śmiechy w pracy, wspólne spędzanie czasu, to wszystko będzie wyglądać dla Rogowskiej podejrzanie. W 1851 odcinku "M jak miłość" czara goryczy się przeleje, kiedy kobieta po raz kolejny zobaczy ich razem i tym razem nie zamierza tego przemilczeć. Zniecierpliwiona Marysia wprost zapyta męża, czy nie zauważył, że Judyta nie traktuje go jak zwykłego kolegę.

M jak miłość odcinek 1851 ZWIASTUN. Chora Dorota dostanie przełomowe wyniki badań! Bartek w żałobie po odejściu żony Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Artur, czy ty zauważyłeś, że Judyta bardzo cię lubi? - Wiesz, mnie generalnie kobiety lubią. - Ale mi chodzi o to, że może ty się jej trochę podobasz. - Bez przesady. To świetna dziewczyna, kumplujemy się, ale mam wrażenie, że to ty jesteś z nią bardziej zaprzyjaźniona. - Chodzi mi o to, że ty się jej tak bardzo podobasz, że się może w tobie podkochuje. - To ma kobieta problem, bo ja się podkochuję w kimś innym...

Artur w 1851 odcinku "M jak miłość" wyzna miłość Marysi

Po tej rozmowie Artur zacznie się zastanawiać, czy faktycznie Judyta nie posunęła się za daleko. W 1851 odcinku "M jak miłość" sam dostrzeże, że jego koleżanka okazuje mu za dużo sympatii. Ale czy to znaczy, że on też czuje coś do niej? Absolutnie nie! Wieczorem, żeby uspokoić Marysię, Artur wprost wyzna, że kocha tylko ją.