M jak miłość, odcinek 1849: Poszukiwania Franki w górach! Paweł nie będzie wiedział, co się stało z ciężarną Franką - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1850: Iza zdradzona przez Radka poszuka wsparcia u Kamy. Dostanie to, na co zasłużyła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zaginięcie Franki w górach w 1849 odcinku "M jak miłość" będzie miało ciąg dalszy. Po tym jak ciężarna żona zerwie kontakt z Pawłem, nie odpowie na żadnego jego SMS-a, nie odbierze ani jednego połączenia, wyruszy na górską wędrówkę. Zupełnie sama! W domu stryja zostawi tylko kartkę dla Gutowskiego i jego żony Haneczki, by jej nie szukali. Już w drodze do Bukowiny do Pawła dotrą przerażające wieści, że Franka zniknęła i nikt z bliskich nie wie, gdzie jest.

Paweł w 1849 odcinku "M jak miłość" dowie się, jak źle się czuła Franka

Po dotarciu do rodzinnego domu Franki w 1849 odcinku "M jak miłość" Paweł usłyszy od Gutowskich, w jak kiepskim stanie psychicznym była ciężarna, jak mocno przeżyła jego ostatni podły telefon z oskarżeniami, że po pijaku zabawiała się z jego bratem Piotrkiem na weselu. To wtedy Franka zwątpiła w to, że między nią i Pawłem jeszcze się ułoży. Bo przecież nawet jeśli wybaczy mężowi, to nie zapomni raniących słów, które rzucił pod jej adresem.

Franka w 1849 odcinku "M jak miłość" nie wróci z wyprawy w góry!

W 1849 odcinku "M jak miłość" mąż i bliscy Franki będą naprawdę przerażeni, bo zaginiona nadal nie daje znaku życia i nie wróci na noc do domu. Gutowski uzna, że najwyższa pora zawiadomić GOPR i rozpocząć poszukiwania. Bo przecież jeśli Franka wyruszyła gdzieś wysoko w góry, mógł się wydarzyć jakiś wypadek.

- Zawsze jak miała jakiś kłopot, to uciekała w góry - powie Pawłowi stryj Franki, ale to wcale Zduńskiego nie uspokoi. Przeciwnie!

M jak miłość. Franka odejdzie od Pawła. Kompletnie mu odbije i pobije Piotrka

Autor:

Franka w 1849 odcinku "M jak miłość" odnajdzie się, ale nie wróci do Pawła

Przez wiele godzin w 1849 odcinku "M jak miłość" Franka się nie odnajdzie. Dopiero o poranku Paweł trafi na ślad ciężarnej żony. Okaże się, że podczas wędrówki po górach znalazła schronienie w bezpiecznym miejscu, by nie ryzykować życia swojego i nienarodzonego dziecka.

Chociaż Zduński w 1849 odcinku "M jak miłość" będzie błagał żonę Frankę o wybaczenie, to ona póki co nie będzie chciała do niego wrócić. Zostanie w Bukowinie, gdzie będzie miała spokój i nie będzie narażona na to, że Pawłowi znowu odbije i zacznie ją oskarżać o zdradę z Piotrkiem i o to, że zaszła w ciążę z bratem męża. Ujawniamy, że rozłąka Zduńskich potrwa co najmniej kilka tygodni.