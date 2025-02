M jak miłość, odcinek 1849: Paweł padnie przed Franką i będzie błagał o wybaczenie. Nie wróci do niego! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1848: Julia napadnięta w Grabinie! To on wepchnie ukochaną Dimy do rzeki. Pomyli ją z Magdą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zaginięcie Franki w 1849 odcinku "M jak miłość" tak mocno wstrząśnie Pawłem, że wreszcie jeszcze dobitniej uświadomi sobie, że może stracić żonę bezpowrotnie! Już kiedy pojedzie w góry do Bukowiny będzie wiedział, że musi odzyskać Frankę, walczyć o ich rodzinę.

Paweł w 1848 odcinku "M jak miłość" uwierzy, że Franka i Piotrek nie mieli romansu

Pobyt w Grabinie podziała na Zduńskiego na tyle kojąco, że w 1848 odcinku "M jak miłość" w końcu się ogarnie i da sobie wytłumaczyć jak wielki błąd popełnił, oskarżając Frankę o romans z Piotrkiem (Marcin Mroczek), o to, że żona zaszła w ciążę z jego bratem. Do Pawła trafią przede wszystkim słowa Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Matka uświadomi mu, że Piotrek nigdy by go nie skrzywdził w ten sposób.

Tragiczna wiadomość o zaginięciu Franki w 1849 odcinku "M jak miłość"

Zanim w 1849 odcinku "M jak miłość" Paweł dotrze do Bukowiny, dostanie wstrząsającą wiadomość od stryja Gutowskiego (Piotr Majerczyk) o zaginięciu Franki, o tym, że wyszła w góry i zniknęła, zostawiając tylko kartkę, by jej nie szukać. Przez całą noc ciężarna Zduńska nie da śladu życia. Coraz bardziej przerażeni bliscy zaginionej rozpoczną poszukiwania!

Franka odnajdzie się po nocy poszukiwań w 1849 odcinku "M jak miłość"

Franka odnajdzie się dopiero o poranku i wówczas w 1849 odcinku "M jak miłość" wyjaśni Pawłowi, stryjowi i jego żonie, co się z nią działo. Spotkanie Zduńskich po wielu dniach rozłąki przebiegnie jednak w napiętej atmosferze. Mimo że Paweł będzie chciał ze wszystkich sił przeprosić Frankę, błagać ją o wybaczenie, ona pozostanie niewzruszona.

Przeprosiny Pawła w 1849 odcinku "M jak miłość" zabrzmią bardzo wiarygodnie. Tak jak zapewnienia, że nigdy więcej w nią nie zwątpi, nie będzie dalej brnął w chore teorie o jej romansie z Piotrkiem, ale raz wypowiedzianych słów nie da się tak łatwo zapomnieć. A tym bardziej wybaczyć.

W 1849 odcinku "M jak miłość" Franka nie wróci do Pawła! Zostanie w Bukowinie

To dlatego w 1849 odcinku "M jak miłość" Franka nie wróci do Pawła, zostanie w górach w rodzinnej Bukowinie, gdzie będzie miała spokój. Teraz najważniejsze dla niej będzie zdrowie jej i dziecka, więc póki na spokojnie wszystkiego sobie nie poukłada, dopóki Paweł nie dojdzie do siebie po ciągu alkoholowym, to nie ma co liczyć na to, że odzyska żonę!

Ujawniamy, że kilka kolejnych odcinkach "M jak miłość" potrwa rozłąka Zduńskich.

