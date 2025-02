M jak miłość, odcinek 1848: Sylwia i Wener powiększą rodzinę! Podejmą decyzję, która zmieni ich życie - ZDJĘCIA

- W życiu każdego mężczyzny przychodzi taki moment, że trzeba podjąć jakieś postanowienia.

- O to teraz zaczynam się bać! Co ci znowu strzeliło do głowy?

- Chodzi o to, że bardzo cię kocham i pomyślałem sobie, że powinniśmy rozpocząć nowy etap.

- Nie, ty chyba nie mówisz o dziecku?

- A chciałabyś mieć ze mną dziecko?

- Nie!

- Nie no pewnie, że nie, ale pomyślałem sobie, że moglibyśmy adoptować np. kota?