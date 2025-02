M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1847: Kasia zauważy groźne objawy u Jakuba. Wpadnie w depresję po zabójstwie Roberta - ZDJĘCIA

W 1847 odcinku "M jak miłość" Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) nie zdoła ukryć przed Kasią (Paulina Lasota), że nadal przeżywa zabójstwo Roberta (Kamil Drężek), że wcale nie doszedł do siebie po masakrze w leśniczówce Martyny (Magdalena Turczeniewicz). Mimo że żona Karskiego oddali się od niego jeszcze bardziej, zorientuje się, że u Kuby wystąpiły już groźne objawy depresji i zespołu stresu pourazowego. Tyle tylko, że Jakub w 1847 odcinku "M jak miłość" zlekceważy uraz psychiczny i to, co będzie się z nim działo.