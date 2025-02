M jak miłość, odcinek 1847: Jakub nie usłyszy zarzutów za zabójstwo Roberta. Dzięki Martynie uniknie oskarżenia – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1850: Iza zdradzona przez Radka poszuka wsparcia u Kamy. Dostanie to, na co zasłużyła - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub przeżył piekło w leśniczówce tego dnia, kiedy Robert postanowił ostatecznie zemścić się na Marcinie (Mikołaj Roznerski). Zabił gangstera w obronie własnej i Martyny. Wiedział wtedy, że to nie koniec sprawy, że czeka go jeszcze formalne postępowanie mające dowieść, że działał w ramach obrony koniecznej.

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” Jakub stawi się na przesłuchanie na komendzie

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” Jakub i Martyna zostaną wezwani na przesłuchanie tego samego dnia. Spotkają się w komisariacie. Kuba liczył, że sprawa zabójstwa w sytuacji obrony koniecznej zakończy się jej umorzeniem. To pozwoliłoby mu szybciej odciąć się od okropnych wspomnień, które go niszczą. Choć nie miał innego wyjścia, obwinia się za zabicie człowieka.

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” Jakubowi nie zostaną postawione zarzuty

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” Jakub dowie się od Martyny, że jej przesłuchanie przebiegło „OK”. Powie jej, że Agata (Lidia Pronobis) musiała pilnie jechać do poznańskiego szpitala, do którego trafiła teściowa. Do Kuby zadzwoni Marcin, żeby dowiedzieć się, jak mu poszło na komendzie:

- Strasznie cię maglowali.

- Tak, ale to już chyba koniec tej historii. Prokurator nie postawi mi zarzutów. Na szczęście miałem wiarygodnego świadka, który potwierdził moją wersję – powie Jakub zerkając z uśmiechem na stojącą nieopodal Martynę.

Czy to już koniec koszmaru Jakuba? Czas uleczy te rany, ale pojawią się nowe...