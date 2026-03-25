M jak miłość, odcinek 1924: Aneta przełknie niechęć do Mariusza, by być świadkową Kasi na ślubie. Od początku była za Karskim - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-03-25 13:52

Aneta (Ilona Janyst) od początku nie lubi Mariusza (Mateusz Mosiewicz), więc bycie świadkową na ślubie Kasi (Paulina Lasota) z Sanockim w 1924 odcinku "M jak miłość", będzie musiało ją trochę kosztować. Tym bardziej dziwne, że Chodakowska w ogóle zdecyduje się być świadkową lekarki, skoro od początku potępiała jej romans i kibicowała Jakubowi Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski). Niemniej jednak, do ślubu Kasi i Mariusza dojdzie w 1924 odcinku "M jak miłość", a Aneta stanie obok panny młodej i będzie się na wszystko patrzyć z boku.

Autor: MTL Maxfilm Para młoda Kasia (Paulina Lasota) i Mariusz (Mateusz Mosiewicz) całują się po ślubie, a Aneta (Ilona Janyst) i inni goście posypują ich płatkami w kształcie serc. Świadkowie i rodzina stoją na schodach budynku, gratulując młodym, których historia dostępna jest na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Aneta w 1924 odcinku "M jak miłość" stanie u boku Kasi podczas jej ślubu z Mariuszem. Co ciekawe, Chodakowska była jedną z pierwszych osób, które dowiedziały się o romansie lekarki z Sanockim. Próbowała powstrzymać ją przed robieniem głupot, ale Kasia kompletnie się nie posłuchała. Zaszła w ciążę i nawet Anecie nie powiedziała, że biologicznym tatą jej córki jest Kuba. 

Co ciekawe, Aneta stanie w USC u boku Kasi, chociaż nie darzy Mariusza sympatią. Najwyraźniej przymknie oko na fakt, iż wolałaby, aby Kasia dała szansę małżeństwu z Karskim.  O tym jednak nie ma mowy, skoro Kasia ma dziecko z architektem (a przynajmniej tak każdemu wmawia) oraz weźmie z nim ślub! Chodakowska najwyraźniej zaakceptuje wybory koleżanki, skoro zgodzi się być jej świadkową podczas ceremonii. 

Przypomnijmy jednak, że Aneta długo próbowała wybić Kasi z głowy romans. Widziała ją z Jakubem, który niejednokrotnie udowodnił, że jest oddany i wierny. Niestety to nie Aneta dokonała najważniejszego wyboru. Kasia wolała życie z Mariuszem, a Chodakowska musi to jakoś przełknąć.

Ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość". Obejdzie się bez scen

Na szczęście Aneta w dniu ślubu Kasi powstrzyma się od pomysłów typu przerwanie ceremonii. Prawdopodobnie nie będzie wielce szczęśliwa, że przyjaciółka wybrała Sanockiego, ale nic i nikt nie przerwie spotkania w urzędzie. Kasia z Mariuszem założą sobie obrączki na palce i wyjdą z USC jako małżeństwo. Posypią się gratulacje dla państwa młodych, w tym od Anety i Olka (Maurycy Popiel).

