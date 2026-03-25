M jak miłość, odcinek 1924: Aneta przełknie niechęć do Mariusza, by być świadkową Kasi na ślubie. Od początku była za Karskim - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Aneta w 1924 odcinku "M jak miłość" stanie u boku Kasi podczas jej ślubu z Mariuszem. Co ciekawe, Chodakowska była jedną z pierwszych osób, które dowiedziały się o romansie lekarki z Sanockim. Próbowała powstrzymać ją przed robieniem głupot, ale Kasia kompletnie się nie posłuchała. Zaszła w ciążę i nawet Anecie nie powiedziała, że biologicznym tatą jej córki jest Kuba.

Aneta świadkową na ślubie Kasi w 1924 odcinku "M jak miłość". Przełknie niechęć do Mariusza

Co ciekawe, Aneta stanie w USC u boku Kasi, chociaż nie darzy Mariusza sympatią. Najwyraźniej przymknie oko na fakt, iż wolałaby, aby Kasia dała szansę małżeństwu z Karskim. O tym jednak nie ma mowy, skoro Kasia ma dziecko z architektem (a przynajmniej tak każdemu wmawia) oraz weźmie z nim ślub! Chodakowska najwyraźniej zaakceptuje wybory koleżanki, skoro zgodzi się być jej świadkową podczas ceremonii.

Przypomnijmy jednak, że Aneta długo próbowała wybić Kasi z głowy romans. Widziała ją z Jakubem, który niejednokrotnie udowodnił, że jest oddany i wierny. Niestety to nie Aneta dokonała najważniejszego wyboru. Kasia wolała życie z Mariuszem, a Chodakowska musi to jakoś przełknąć.

Ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość". Obejdzie się bez scen

Na szczęście Aneta w dniu ślubu Kasi powstrzyma się od pomysłów typu przerwanie ceremonii. Prawdopodobnie nie będzie wielce szczęśliwa, że przyjaciółka wybrała Sanockiego, ale nic i nikt nie przerwie spotkania w urzędzie. Kasia z Mariuszem założą sobie obrączki na palce i wyjdą z USC jako małżeństwo. Posypią się gratulacje dla państwa młodych, w tym od Anety i Olka (Maurycy Popiel).

