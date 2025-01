M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1845: Paweł spanikuje w sklepie dziecięcym. Trauma po zdradzie zaatakuje znienacka - ZDJĘCIA

W 1845 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) postanowi inaczej podejść do sprawy kryzysu małżeńskiego z Franką (Dominika Kachlik). Nie zapomni o rocznicy ślubu z ukochaną i w związku z tym postara się o prezent. Także dla maluszka, więc uda się do sklepu z zabawkami, gdzie czeka go niemiła niespodzianka. Ekspedientka początkowo pomoże Zduńskiemu w wyborze, ale szybko zobaczy, że coś jest nie tak... Paweł w 1845 odcinku "M jak miłość" dostanie nagłego ataku i z trudem nad sobą zapanuje.