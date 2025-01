M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1844: Ostatnia wiadomość Mariusza do Kasi da jej do myślenia. Bez zająknięcia zwodzi męża - ZDJĘCIA

Kasia (Paulina Lasota) w 1844 odcinku "M jak miłość" otrzyma ostatnią wiadomość pożegnalną od zdezorientowanego Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Karska postara się opamiętać, nie dopuścić do zdrady Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) i uciąć znajomość z architektem. Nie trzeba być znawcą, by gołym okiem zauważyć narastającą chemię między byłymi kochankami. Do Kasi wreszcie dotrze, że jeśli w porę nie postawi granicy, dojdzie do zdrady! W 1844 odcinku "M jak miłość" przystopuje flirt, ale sms od ukochanego z przeszłości da jej do myślenia.