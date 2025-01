M jak miłość, odcinek 1844: Marcin zatriumfuje nad Robertem! Będzie miał okazję do zemsty na sprawcy swoich nieszczęść

„M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W serialu „M jak miłość” Kama (Michalina Sosna) zażąda od Marcina ostatecznego zakończenia romansu z Martyną. Chodakowski to zrobi pomimo tego, że nie przestał myśleć o kobiecie, w której się zakochał. Postanowi się spotkać z Wysocką, by jej powiedzieć o swojej decyzji.

W 1844. odcinku serialu „M jak miłość” Robert powróci do życia Marcina

W 1844. odcinku serialu „M jak miłość” gangster Robert Kuc (Kamil Drężek) powróci i to w wielkim stylu! Nie będzie kluczył, skradał się, powoli zaciskał pętlę, tylko zaatakuje od razu otwarcie i brutalnie. Okaże się, że jego nienawiść do Marcina jest większa od zdrowego rozsądku. Po co wracać na celownik policji i detektywów, skoro wcześniej udało mu się tak dobrze wyprowadzić wszystkich w pole? To będzie dla niego bardzo zgubna decyzja. Dojdzie do finałowej rozgrywki między nim a Chodakowskim.

W 1844. odcinku serialu „M jak miłość” Marcina będzie kusiło, by zemścić się na Robercie

W 1844. odcinku serialu „M jak miłość” Robert sprytnie zastawi pułapkę na Marcina, wykorzystując do tego Martynę. Świadczy to o tym, że już wcześniej obserwował Chodakowskiego i doszedł do wniosku, że Wysocka jest dla niego bardzo ważna. Gangster ją zaatakuje, zatrzyma w domu siłą, a z jej telefonu wyśle do detektywa SMS, by go do niej zwabić. To się uda i Marcin pojawi się w leśniczówce. Ale nie będzie sam. Niedaleko będzie Jakub, wierny przyjaciel. Robert zostanie powalony, a Chodakowski będzie miał okazję do zemsty na człowieku, który o mało co nie zniszczył życia jemu, jego rodzinie i bliskim. Czy detektyw zniży się do niej? Da się ponieść emocjom?