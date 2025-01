M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1843: Tylko dzięki niej Bartek przeżyje stratę Doroty. To nie Natalka z nim będzie! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1843 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) wciąż nie będzie wiedział, gdzie jest Dorota (Iwona Rejzner), ale nie pogodzi się z odejściem żony! Przez gardło mu nie przejdą też słowa, że skoro chora na raka mózgu Dorota tak długo nie daje żadnego znaku życia, jakby przestała istnieć, to na pewno zmarła. Z trudnych chwilach wsparciem dla Bartka w 1843 odcinku "M jak miłość" będzie kobieta, bez której już dawno by go nie było. Nie zakochana w nim Natalka (Dominika Suchecka), ale inna bliska osoba powie mu, że musi żyć dalej z tak bolesną stratą. Zobacz WIDEO z tej sceny i sprawdź, co będzie dalej z Bartkiem.