M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1843: Jagoda tylko Marysi powie o wielkiej przemianie Tadeusza. Teraz naprawdę może na niego liczyć - ZDJĘCIA

Jagoda (Katarzyna Kołeczek) w 1843 odcinku "M jak miłość" zwierzy się Marysi (Małgorzata Pieńkowska) z rozwiązanych kłopotów z Tadzikiem (Bartłomiej Nowosielski). Informacja o ciąży wprawiła Kiemlicza w dziwny stan, który popchnął go do sporej nadopiekuńczości, co mocno irytowało ciężarną żonę. Na szczęście w 1843 odcinku "M jak miłość" sadownik udowodni, że umie zapanować nad stresem, a Jagoda sama uda się na badania do przychodni. Tam opowie Rogowskiej o przemianie męża.