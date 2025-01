M jak miłość, odcinek 1841: Marcin zwierzy się po męsku Jakubowi! Relacja z Kamą zacznie go przytłaczać

"M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1841 odcinku "M jak miłość" Kama otworzy się przed Marcinem, wyrażając strach przed ponowną utratą ukochanego. Jej obawy będą dotyczyć szczególnie Martyny, którą postrzega jako zagrożenie dla ich związku. Kama jasno da Chodakowskiemu do zrozumienia, że nie akceptuje kontaktów Marcina z lekarką, co wywoła u niego poczucie winy i zagubienia.

Marcin zwierzy się Karskiemu w 1841 odcinku "M jak miłość". Wcale nie kocha Kamy?

Zmagając się z narastającymi problemami sercowymi, Marcin postanowi zwierzyć się swojemu przyjacielowi, Jakubowi Karskiemu. W szczerej rozmowie w 1841 odcinku "M jak miłość" przyzna, że mimo odzyskania pamięci czuje się zagubiony i niepewny swoich uczuć. Relacja z Kamą, zamiast dawać mu wsparcie, zacznie go przytłaczać, a myśli o Martynie dodatkowo skomplikują sytuację.

Praca Marcina w "M jak miłość" jako ucieczka od problemów

W obliczu emocjonalnego chaosu Marcin znajdzie ukojenie w pracy. To właśnie zawodowe obowiązki staną się dla niego jedynym pewnym punktem w życiu, gdzie wie, co powinien robić. Jednak ucieczka w pracę nie rozwiąże problemów sercowych, które będą wymagały od niego podjęcia konkretnych decyzji. Co zrobi Marcin? O tym przekonamy się już niebawem!