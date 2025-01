M jak miłość, odcinek 1841: Aneta wygarnie Kasi, co o niej myśli. Podpatrzy jak lata do innego i mocno przegina - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1841: Martyna wyrwie się z lasu i zacznie się szykować do porodu! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Czujna Aneta w 1841 odcinku "M jak miłość" od razu wypatrzy, że między Kasią, a pacjentem Mariuszem jest coś więcej! Nie dość, że w małżeństwie Karskich zapanuje kryzys z powodu nacisków Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) na dziecko, to jeszcze Kasia ulegnie fascynacji eks chłopakiem i przy byli okazji będzie się czepiała męża. O wszystko!

Kasia w 1841 odcinku "M jak miłość" wręczy Mariuszowi romantyczny prezent

Ucieczką Kasi od małżeńskich problemów w 1841 odcinku "M jak miłość" będzie Mariusz! Na własne życzenia będzie brnęła w niebezpieczną relację z dawnym ukochanym. Podaruje mu nawet w prezencie romans "Zakręty miłości", książkę, którą Mario dał jej w liceum, gdy po maturze wyjechali razem na Mazury, na najpiękniejsze wakacje w jej życiu.

W 1841 odcinku "M jak miłość" Aneta zauważy, co jest między Kasią i Mariuszem

Słabość Kasi do Mariusza w 1841 odcinku "M jak miłość" sprowokuje Anetę do działania. Spróbuje ostrzec przyjaciółkę, że może zniszczyć związek z Jakubem dla jakieś przelotnej fascynacji, dla wspomnień tego, co było między nią i Mariuszem.

M jak miłość odcinek 1841 ZWIASTUN. Marcin wróci do Martyny? Znów zrani Kamę

M jak miłość. Nieszczęśliwa Kasia zacznie się czepiać Jakuba!

- Kaśka, nie podoba mi się to, co robisz! Przeginasz i to bardzo! - Z czym? - Z troską, z zaangażowaniem, ze wszystkim! - Ty też przeginasz! I nie dopatruj się czegoś, czego nie ma! - oburzy się Kasia - Ale ja nie jestem ślepa! Widzę, co się dzieje! - Nie... Nie masz o tym bladego pojęcia! I nie chcę o tym rozmawiać, jasne?! - krzyknie Karska.

Wybuchowa reakcja Kasi w 1841 odcinku "M jak miłość" tylko utwierdzi Anetę w podejrzeniach, że żona Jakuba kompletnie straciła głowę dla Mariusza.